സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 17 ജനുവരി 2026 (09:39 IST)
ഗ്രീന്ലാന്ഡിനെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അമേരിക്കന് നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വന് തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഡെന്മാര്ക്കുമായി നടന്ന ചര്ച്ചയില് ഗ്രീന്ലാന്ഡ് വിഷയത്തില് ധാരണയാകാതിരുന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രീന്ലാന്ഡ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം. ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് ഗ്രീന്ലാന്റില് യൂറോപ്യന് രാഷ്ട്രങ്ങള് സൈനിക വിന്യാസം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരോട് ഉടന് രാജ്യം വിടണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാന് വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടിയേക്കും. ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോട് ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയെന്നും അടിയന്തര ഇടപെടലിന് ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
900 ഇന്ത്യക്കാര് നിലവില് ഇറാനില് ഉണ്ടെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നത്. ഇറാനില് നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിയ സാഹചര്യത്തില് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം യുഎസിന്റെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് ഇറാന് വ്യോമപാത ഭാഗീകമായി അടച്ചു. ഔദ്യോഗിക അനുമതിയുള്ള വിമാനങ്ങളെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കു. സുരക്ഷാകാരണങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് ആകാശപാതയില് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ എയര് ഇന്ത്യ, ഇന്ഡിഗോ തുടങ്ങിയ വിമാന സര്വീസ് കമ്പനികള് ബദല് റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് യാത്രക്കാര്ക്ക് സര്വീസ് നടത്തുന്നത്.