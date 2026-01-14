ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026
സൗദിയുടെ പണം, പാകിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധം, തുര്‍ക്കിയുടെ സൈന്യം, നാറ്റോ മാതൃകയില്‍ പുതിയ മുസ്ലിം സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിക്കാന്‍ ശ്രമം?

India Diplomacy, Pakistan- Saudi arbia, Defence pact, ഇന്ത്യ നയതന്ത്രം, പാകിസ്ഥാൻ- സൗദി, പ്രതിരോധകരാർ
Saudi Pakistan Defence pact
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026 (12:19 IST)
സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉടമ്പടിയില്‍ തുര്‍ക്കിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ സൈനിക സഖ്യമൊരുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക സഖ്യമായ നാറ്റോയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ അഞ്ചിന് സമാനമായി, ഒരു അംഗ രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം മൂന്നു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെടുത്തികൊണ്ടാണ് സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഈ സഖ്യത്തില്‍ സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി, പാകിസ്ഥാന്റെ ആണവ പ്രതിരോധം, തുര്‍ക്കിയുടെ സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും സംയോജിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

അങ്കാറ ആസ്ഥാനമായുള്ള തിങ്ക് ടാങ്ക് ടെപാവ് (TEPAV) ലെ തന്ത്രജ്ഞനായ നിഹാത് അലി ഓസ്‌കാനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
യുഎസ് മേഖലയില്‍ സ്വന്തം താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കും ഇസ്രായേലിനും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ പുതിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ തേടുന്നത് എന്നാണ് നിഹാത് അലി ഓസ്‌കാന്‍ പറയുന്നത്.
ദക്ഷിണേഷ്യ, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവയിലുടനീളം സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും തുര്‍ക്കിയ്ക്കും തന്ത്രപരമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഖ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും കൂടുതല്‍ അടുത്ത ഏകോപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഈ ആഴ്ച തുടക്കത്തില്‍ അങ്കാറയില്‍ ആദ്യത്തെ ത്രിരാഷ്ട്ര നാവിക യോഗം നടന്നിരുന്നു.യുഎസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന നാറ്റോ സഖ്യത്തിലെ ദീര്‍ഘകാല അംഗമാണ് തുര്‍ക്കി. സൗദിയും തുര്‍ക്കിയും ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതേസമയം പലസ്തീന്‍ രാഷ്ട്ര വാദത്തിനോട് ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും യോജിപ്പാണുള്ളത്.


തുര്‍ക്കിയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധം അടുത്ത കാലത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന്‍ നാവികസേനയ്ക്കായി തുര്‍ക്കി കോര്‍വെറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനു പുറമേ, പാകിസ്ഥാന്റെ ഡസന്‍ കണക്കിന് എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ നവീകരിച്ചു നല്‍കിയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിനെത്തുടര്‍ന്നുള്ള ഈ ത്രികക്ഷി പ്രതിരോധ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പാകിസ്ഥാനെ തുര്‍ക്കി പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിന് ശേഷമുള്ള നയതന്ത്ര സൈനിക ചലനങ്ങളെ ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മമായാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാറ്റോ സഖ്യത്തിലെ ദീര്‍ഘകാല അംഗമാണ് തുര്‍ക്കി എന്നതും ഈ പുതിയ സംരംഭത്തെ ജിയോപൊളിറ്റിക്കല്‍ ദൃഷ്ടിയില്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട്.


