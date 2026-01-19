കുറെ സമാധാനത്തിനായി നടന്നു, ഇനി അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ബാധ്യതയില്ല: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 19 ജനുവരി 2026 (19:08 IST)
നോബല് സമാധാന പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്നതോടെ സമാധാനത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള തന്റെ മുകളിലുള്ള ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയുടെ ഗ്രീന്ലാന്ഡ് നിലപാടിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിന്റെ നിര്ണായകമായ നയം മാറ്റം. വാഷിങ്ങ്റണ് ഡിസിയിലെ യൂറോപ്യന് അംബാസഡര്മാര്ക്ക് കൈമാറിയ കത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് സമാധാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് സമയം കളയില്ലെന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുകയെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഗ്രീന്ലാന്ഡ് കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള യുഎസ് നീക്കത്തെ എതിര്ത്ത ഡെന്മാര്ക്ക് അടക്കമുള്ള 7 യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മുകളില് ട്രംപ് 10 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂണിനുള്ളില് ഗ്രീന്ലാന്ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം നല്കിയില്ലെങ്കില് ഇത് 25 ശതമാനമാക്കി ഉയര്ത്തുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഗ്രീന്ലാന്ഡിന്റെ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താന് നാറ്റോ അംഗങ്ങളായ ജര്മനി, സ്വീഡന്, ഫ്രാന്സ്, നോര്വെ എന്നിവരോടൊപ്പം ഡെന്മാര്ക്കും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഗ്രീന്ലാന്ഡിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഗ്രീന്ലാന്ഡില് കര, വ്യോമ, നാവിക സംവിധാനങ്ങള് വിന്യസിക്കുമെന്നും ഫ്രാന്സ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രൊണും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.