ഇറാനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:51 IST)
വാഷിംഗ്ടണ്‍: മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാന് താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം നല്‍കി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ വഴി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമീപകാല ചര്‍ച്ചകള്‍ 'വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു' എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.

കരാറിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇറാനിയന്‍ ഊര്‍ജ്ജ നിലയങ്ങളിലോ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലോ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പുനല്‍കി. അതേസമയം ആഴ്ച മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരും. ഭാവിയിലെ സൈനിക അല്ലെങ്കില്‍ നയതന്ത്ര നടപടികള്‍ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളുടെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് സംഘര്‍ഷത്തിന് 'പൂര്‍ണ്ണവും സമഗ്രവുമായ പരിഹാരം' ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ചര്‍ച്ചകളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായ നയതന്ത്രത്തിനുള്ള ഇടം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


