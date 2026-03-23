തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന്റെ 'ടോൾ ഗേറ്റ്',യുദ്ധചെലവ് പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇറാൻ

ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷ-വിദേശകാര്യ സമിതി അംഗം അലാദ്ദീന്‍ ബൊറൗജര്‍ദിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:30 IST)
ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാനപാതയെന്ന്
വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ടോള്‍ ഇടനാഴിയാക്കി മാറ്റി ഇറാന്‍. ഹോര്‍മുസ് കടക്കുന്ന കപ്പലൊന്നിന് 2 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍(18.8 കോടി രൂപ) ആണ് ഇറാന്‍ ഈടാക്കുന്നത്. ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷ-വിദേശകാര്യ സമിതി അംഗം അലാദ്ദീന്‍ ബൊറൗജര്‍ദിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.


47 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇറാന്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ 'പുതിയ ആധിപത്യ സങ്കല്‍പ്പം' സ്ഥാപിച്ചെന്നും ഈ നടപടി ഇറാന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാന് യുദ്ധത്തിനായുള്ള ചെലവുകളുണ്ട്. അതിനാല്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് ട്രാന്‍സിറ്റ് ഫീസ് വാങ്ങാന്‍ ഇറാന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അലാദ്ദീന്‍ ബൊറൗജര്‍ദി ഇറാന്‍ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു.

2026 ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേര്‍ന്ന് ഇറാനില്‍ ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷന്‍ എപ്പിക് ഫ്യൂറി' എന്ന ആക്രമണ പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചത്. കടലിടുക്കിലൂടെ തങ്ങളുടെ കപ്പലുകള്‍ക്ക് ഗതാഗതാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി
ഇന്ത്യ, ചൈന, പാകിസ്ഥാന്‍, മലേഷ്യ, ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് തുറക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക അനുവദിച്ച സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇറാന്റെ ഊര്‍ജ നിലയങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോറുജെര്‍ഡിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇസ്രായേലിന്റെ ഊര്‍ജകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നും ഇവ ഒരു ദിവസത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് തകര്‍ക്കാനാകുമെന്നും ബോറുജെര്‍ഡി വ്യക്തമാക്കി.




