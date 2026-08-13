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  4. The Houthis announced an attack on a Saudi ship
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (08:21 IST)

ചെങ്കടലിലെ സൗദി കപ്പലിനും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും നേരെ ഹൂത്തികള്‍ ആക്രമണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

US - Iran
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (08:32 IST)
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സൗദിയുടെ സ്വത്തുക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ സൈനിക നടപടികള്‍ യമനിലെ ഹൂത്തികള്‍ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗദി ശത്രു സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ആയുധ ഡിപ്പോകള്‍, കമാന്‍ഡ് സെന്ററുകള്‍, മാരിബ് ഗവര്‍ണറേറ്റിലെ തഡാവിന്‍ ക്യാമ്പ് എന്നിവയെ ധാരാളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി ലക്ഷ്യം വച്ചതായി ഹൂത്തികളുടെ സൈനിക വക്താവ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങള്‍ കൃത്യമായിരുന്നുവെന്നും സൗദികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഡസന്‍ കണക്കിന് പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അറിയിച്ചു.
 
അതേസമയം, ഹൂത്തികളുടെ നടപടികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മറുപടി നല്‍കുമെന്ന് യെമന്റെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ലീഡര്‍ഷിപ്പ് കൗണ്‍സില്‍ (പിഎല്‍സി) ചെയര്‍മാന്‍ റഷാദ് അല്‍-അലിമി പറഞ്ഞു. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ ഗ്രൂപ്പിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
 
അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്മേല്‍ വാഷിംഗ്ടണിന് പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു, 'ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്മേല്‍ യു.എസ്.എ.ക്ക് പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ അത് നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ നാവിക ഉപരോധത്തെ എല്ലാവരും 'ഉരുക്കിന്റെ മതില്‍' എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇറാന് അതില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല'.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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