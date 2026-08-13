അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി: ഹോര്മുസിന്റെ പൂര്ണ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കയ്ക്കാണെന്ന് ട്രംപ്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്മേല് വാഷിംഗ്ടണിന് പൂര്ണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റില് ട്രംപ് പറഞ്ഞു, 'ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്മേല് യു.എസ്.എ.ക്ക് പൂര്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഞങ്ങള് അത് നിലനിര്ത്തുമെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ നാവിക ഉപരോധത്തെ എല്ലാവരും 'ഉരുക്കിന്റെ മതില്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇറാന് അതില് ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയില്ല'.
ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി ഗണ്യമായി ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. 'അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി!' എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 'അവര്ക്ക് ആകെയുള്ളത് വ്യാജ വാര്ത്തകളും 300% വിലക്കയറ്റവും മാത്രമാണ്. ഇറാന് വെറും സംസാരം മാത്രമാണ്, നടപടിയില്ല, മിഡില് ഈസ്റ്റിന്റെ ഭീഷണി ഇനിയില്ല. അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി! പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പോസ്റ്റില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ലോകത്തിലെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള നീണ്ട തര്ക്കത്തിനിടയിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന വന്നത്.