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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (11:17 IST)

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് വിതരണം നിർത്തി സൗദി ആരാംകോ : എണ്ണവില ഉയർന്നേക്കും!

വിതരണത്തില്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കുറവ് രാജ്യത്തെ എണ്ണവിലയേ ബാധിച്ചെക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Crude Oil
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (11:19 IST)
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സൗദിയുടെ എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സൗദി ആരാംകോയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് വിതരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു. ഇറാന്‍ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ 9 ശതമാനവും സൗദിയില്‍ നിന്നാണ്. ഹൂതികള്‍ ബാബ് അല്‍ മന്ദേബ് പിടിച്ചടുത്തതൊടെ എണ്ണ വിതരണശൃംഖലയിലുണ്ടായ തടസ്സമാണ് ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്. വിതരണത്തില്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കുറവ് രാജ്യത്തെ എണ്ണവിലയേ ബാധിച്ചെക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
നിലവില്‍ പകരം സംവിധാനം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ പോലും ഉയര്‍ന്ന ചരക്കുകൂലി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അധികബാധ്യത കമ്പനികള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. വാര്‍ഷിക കരാറുകള്‍ പ്രകാരം ഔദ്യൊഗിക വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എണ്ണ വിതരണം നടക്കുന്നത്. ആരാംകോയില്‍ നിന്നുള്ള വിതരണം നിലച്ചത് മറ്റ് സോഴ്‌സുകള്‍ തേടാന്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍ ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. 
 
സൗദിയുടെ ഈസ്റ്റ്- വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്‌ലൈനിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണമാണ് വിതരണം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ അരാംകോയെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കിയത്. ഇറാഖി മിലിഷ്യ ഡ്രോണുകളായിരുന്നു പൈപ്പ് ലൈനിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹോര്‍മുസില്‍ വ്യാപാരതടസ്സം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിതരണത്തിനായി സൗദി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ബദല്‍ മാര്‍ഗമായിരുന്നു ഈ പൈപ്പ്‌ലൈന്‍.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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