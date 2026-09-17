സൗദിയുടെ എഫ് 15 യുദ്ധവിമാനം വീഴ്ത്തിയതായി ഹൂതികൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു
പ്രാദേശികമായി നിര്മിച്ച മിസൈല് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗദി വിമാനം വീഴ്ത്തിയതെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം.
സൗദി അറേബ്യയുടെ എഫ് 15 യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര്. യെമനിലെ മാരിബ് പ്രവിശ്യയില് വെച്ച് തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സേനയാണ് സൗദി യുദ്ധവിമാനം തകര്ത്തതെന്നാണ് ഹൂതികള് അവകാശപ്പെടുന്നത്. 4 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില് വിമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതും പിന്നീട് വിമാനം തകരുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. വിമാനം കത്തിയമര്ന്നതിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്ക് സമീപം ആയുധങ്ങളേന്തിയ ഹൂതി ഫൈറ്റര്മാര് നില്ക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
പ്രാദേശികമായി നിര്മിച്ച മിസൈല് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗദി വിമാനം വീഴ്ത്തിയതെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം. തങ്ങളുടെ വ്യോമപരിധിയില് അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് വിമാനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും വിശദീകരണ കുറിപ്പില് ഹൂതികള് വ്യക്തമാക്കി. അതെസമയം വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാരുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
مشاهد نوعية لإسقاط طائرة مقاتلة سعودية من نوع F15 وحطامها في محافظة مأرب - 16 سبتمبر 2026م pic.twitter.com/rk0suliePT— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) September 16, 2026
അതേസമയം സംഭവത്തിനോട് സൗദി ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയില് ഹൂതികളും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മക്കയ്ക്ക് സമീപം ഹൂതികളുടെ ഡ്രോണ് തകര്ത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഈ അവകാശവാദം ഹൂതികള് പൂര്ണമായും തള്ളികളഞ്ഞു. മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നീക്കം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സൗദിയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും എണ്ണകമ്പനികളെയുമാണ് തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഹൂതികള് വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: റഷ്യന് എണ്ണയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധ ബില് പാസാക്കി യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ; ഇന്ത്യ 100% തീരുവ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും