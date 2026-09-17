  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Houthis release video claiming shot down saudi F 15 jet
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (10:52 IST)

സൗദിയുടെ എഫ് 15 യുദ്ധവിമാനം വീഴ്ത്തിയതായി ഹൂതികൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു

പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിച്ച മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗദി വിമാനം വീഴ്ത്തിയതെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം.

Houthi attack, Saudi fighter jet, Middle east crisis
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (10:41 IST)
google-news
സൗദി അറേബ്യയുടെ എഫ് 15 യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര്‍. യെമനിലെ മാരിബ് പ്രവിശ്യയില്‍ വെച്ച് തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സേനയാണ് സൗദി യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ത്തതെന്നാണ് ഹൂതികള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 4 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ വിമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതും പിന്നീട് വിമാനം തകരുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. വിമാനം കത്തിയമര്‍ന്നതിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം ആയുധങ്ങളേന്തിയ ഹൂതി ഫൈറ്റര്‍മാര്‍ നില്‍ക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.
 
പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിച്ച മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗദി വിമാനം വീഴ്ത്തിയതെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം. തങ്ങളുടെ വ്യോമപരിധിയില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിമാനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും വിശദീകരണ കുറിപ്പില്‍ ഹൂതികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതെസമയം വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാരുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
 
അതേസമയം സംഭവത്തിനോട് സൗദി ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയില്‍ ഹൂതികളും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മക്കയ്ക്ക് സമീപം ഹൂതികളുടെ ഡ്രോണ്‍ തകര്‍ത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ അവകാശവാദം ഹൂതികള്‍ പൂര്‍ണമായും തള്ളികളഞ്ഞു. മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നീക്കം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സൗദിയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും എണ്ണകമ്പനികളെയുമാണ് തങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഹൂതികള്‍ വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: റഷ്യന്‍ എണ്ണയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധ ബില്‍ പാസാക്കി യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ; ഇന്ത്യ 100% തീരുവ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെച്ചൊല്ലി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുന്നതിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റും അസുഖബാധിതനായി

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇ.പി.എഫ് ശമ്പള പരിധി 25,000 ആയി ഉയർത്തി; രാജ്യത്തെ 51 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടം

ഇ.പി.എഫ് ശമ്പള പരിധി 25,000 ആയി ഉയർത്തി; രാജ്യത്തെ 51 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടംഎംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ (EPFO) നിര്‍ബന്ധിത കവറേജിനുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പള പരിധി 15,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

യുപിഐ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം, പണമിടപാടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ

യുപിഐ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം, പണമിടപാടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് 0.4 ശതമാനം ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 2020 ജനുവരി മുതല്‍ നിലനിന്നിരുന്ന സീറോ മെര്‍ച്ചന്റ് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് റേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്.

ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ല് വളക്കരുത് മോദിജി, യുപിഐ ചാർജിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ല് വളക്കരുത് മോദിജി, യുപിഐ ചാർജിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതോടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് മുന്നില്‍ സാഷ്ടാഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

ദുരിതബാധിതർക്ക് സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ അവഗണന; അടിയന്തര ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല

ദുരിതബാധിതർക്ക് സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ അവഗണന; അടിയന്തര ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലസംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയദുരിത ബാധിതർക്കായുള്ള അടിയന്തര ധനസഹായം ഇതുവരെ നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർ. പ്രളയമുണ്ടായിട്ട് രണ്ട് മാസം ആകാൻ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര ധനസഹായമായ 10,000 രൂപ ദുരിതബാധിതരുടെ കൈയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.