സൗദിയിലും ബഹ്റൈനിലും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ, ഇന്ത്യക്കാരനടക്കം 2 മരണം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (08:50 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് മേഖലയെ അസ്വസ്ഥമാക്കി ഇസ്രായേല്- യുഎസ് സഖ്യവും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് താവളങ്ങള്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട ആക്രമണമെങ്കില് പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ജീവനാഡിയായ സമുദ്രജല ശുദ്ധീകരണശാലകള്ക്ക് നേരെയാണ് നിലവിലെ ആക്രമണം. ശനിയാഴ്ച കെഷം ദ്വീപിലെ ഇറാന്റെ സമുദ്രജല ശുദ്ധീകരണശാല ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇറാന് തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലും പരിസരത്തുമുള്ള എണ്ണസംഭരണകേന്ദ്രങ്ങളില് ഇസ്രായേല് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ധനവിതരണം തല്ക്കാലത്തേക്ക് നിര്ത്തിവെച്ചു. സൗദി അറേബ്യയില് ഇറാന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് മിസൈല് അവശിഷ്ടം വീണ് 2 മരണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയുമാണ് ഈ ആക്രമണത്തില് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവര് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളാണ്.