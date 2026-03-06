റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങിക്കോളു, ഇന്ത്യയ്ക്ക് 30 ദിവസം ഇളവ് അനുവദിച്ച് യുഎസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (08:54 IST)
റഷ്യയുടെ പക്കല് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 30 ദിവസത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ച് യുഎസ്. വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സെന്റാണ് ഇന്ത്യന് റിഫൈനറികള്ക്ക് റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങാന് 30 ദിവസത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ചത്. മാര്ച്ച് 5 മുതല് കപ്പലുകളില് കയറ്റിയ റഷ്യന് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും വിതരണവും വില്പനയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ലൈസന്സ് പുറത്തിറക്കിയതായി ട്രഷറി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന്റെ ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിന് അസറ്റ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. 2026 ഏപ്രില് 3 വരെയാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ വരവ് ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ആഗോള ഊര്ജവിപണി തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ഉലച്ചില് നേരിടൂന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് റഷ്യയില് നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങാന് യുഎസ് ഇളവുകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി ബെസ്സെന്റ് ഇന്ത്യ യുഎസിന്റെ അവശ്യപങ്കാളിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഹൃസ്വകാല നടപടി റഷ്യയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടം നല്കില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ ഊര്ജപ്രതിസന്ധിക്ക് ചെറിയ കാലത്തേക്കെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാനാകും.ഹോര്മൂസ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആഗോളതലത്തില് ക്രൂഡോയില് വില ഉയരുകയാണ്.