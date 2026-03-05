പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം, മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ചൈന

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (18:20 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം നീളുന്ന സാഹചര്യത്തില് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ചൈന. സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഇടപെടാന് ചൈന തയ്യാറാണെന്നും മിഡില് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇതിനായി ദൗത്യസംഘത്തെ അയക്കുമെന്നും ഇന്ത്യന് ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് യൂ ജിന് ആണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ആറാം ദിവസവും സംഘര്ഷം അയവില്ലാതെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയുടെ ഇടപെടല്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കടക്കം ആക്രമണം വ്യാപിക്കുകയും ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും സംഘര്ഷത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങള് അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ശ്രീലങ്കന് തീരത്തിന് സമീപം ഇറാന് യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐആര്ഐഎസ് ദേന യുഎസ് അന്തര്വാഹിനി തകര്ക്കുകയും ചെയ്തത് സ്ഥിതി സങ്കീര്ണ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.