ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കട്ടെ, ക്യൂബയെ പിന്നീട് പരിഗണിക്കും : ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 മാര്ച്ച് 2026 (16:37 IST)
ഇറാന് യുദ്ധം ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ക്യൂബ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യൂബ നേരിടുന്ന
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമാണെന്നും വെനസ്വേലയെ പോലെ മാറ്റം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫ്ലോറിഡയില് ലാറ്റിന് അമേരിക്കന് രാജ്യങ്ങള് പങ്കെടുത്ത 'ഷീല്ഡ് ഓഫ് ദി അമേരിക്കാസ്' ഉച്ചകോടിയില് സംസാരിക്കവേയാണ് ട്രംപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വെനസ്വേലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ക്യൂബയിലും വലിയ അട്ടിമറി വരാനിരിക്കുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് ട്രംപ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇറാനിലെ ഒരു സ്കൂളിനു നേരെ ഉണ്ടായ ബോംബാക്രമണം ഇറാന് തന്നെ നടത്തിയതാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ഞാന് കണ്ട ദൃശ്യങ്ങള് അങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാനിയന് വ്യോമാക്രമണങ്ങള്ക്ക് കൃത്യതയില്ലെന്നും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി കൂടുതല് കടുപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ചു.