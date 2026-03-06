വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: വ്യോമമേഖല ഭാഗികമായി തുറന്നു, ഗൾഫ് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു

ദുബായ്, റാസ് അല്‍ ഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ചില വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Iran- Israel conflict, Flight cancellations, Kerala, Iran- Israel war
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:58 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ തുടരുന്ന സൈനിക സംഘര്‍ഷം മൂലം ദിവസങ്ങളോളം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. സംഘര്‍ഷം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ചില രാജ്യങ്ങള്‍ വ്യോമമേഖല ഭാഗികമായി തുറന്നത്. ഇതോടെ ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.


ദുബായ്, റാസ് അല്‍ ഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ചില വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, ബെംഗളൂരു, കൊച്ചി, മുംബൈ, ദില്ലി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകളാണ് വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. കൂടാതെ മസ്‌കറ്റിലേക്കും തിരിച്ചും കൂടുതല്‍
എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് സര്‍വീസുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. സംഘര്‍ഷകാലത്ത് കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക റിലീഫ് വിമാനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നു

അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുകയാണ്. ബഹ്‌റൈനില്‍ ഇറാന്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മനാമയിലെ ഒരു ഹോട്ടലും രണ്ട് അപാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് വിവരം, എന്നാല്‍ ആളപായം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുവൈറ്റിലും ആക്രമണ ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.
ഇസ്രയേല്‍-അമേരിക്ക സംയുക്താക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ആയിരത്തിലധികം ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഘര്‍ഷം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ഇരു പക്ഷങ്ങളും ശക്തമായ തിരിച്ചടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനാല്‍ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും അതീവ ആശങ്കാജനകമാണ്.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതുവരെ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായി മടങ്ങാന്‍ സമയം എടുക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.



