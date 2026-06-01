Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (15:42 IST)

ലെബനനിലേക്ക് കടന്നുകയറി ഇസ്രായേൽ, ആഗോള എണ്ണവില 2 ശതമാനം ഉയർന്നു, സെൻസെക്സിലും തകർച്ച

ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വിലയില്‍ 2.1 ശതമാനം വിലയാണ് ഉയര്‍ന്നത്.

crude oil
ലെബനനിലേക്ക് ഇസ്രായേല്‍ അധിനിവേശം കടുപ്പിച്ചതോടെ രാജ്യാന്തര എണ്ണവിലയില്‍ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ലെബനന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തീല്‍ ആഗോളവിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവിലയില്‍ രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം വര്‍ദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 
 
മേഖലയിലെ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുകയും ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നിക്ഷേപകര്‍. ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വിലയില്‍ 2.1 ശതമാനം വിലയാണ് ഉയര്‍ന്നത്.
 
ഇറാനില്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്റെ രാജിയെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഇന്ധനക്കടത്ത് കൂടുതല്‍ അപകടത്തിലാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും വിപണിയിലെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലെബനനിലെ ഇസ്രായേല്‍ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായതോടെ പ്രതിസന്ധി തുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് വരുന്നത്.
 
ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ വിലക്കയറ്റം ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍, എല്‍പിജി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ കാരണമായേക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി 30 ദിവസത്തെ എല്‍പിജി ബഫര്‍ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആഗോള വിപണിയിലെ ഈ പുതിയ വിലക്കയറ്റം. എണ്ണവിലക്കയറ്റത്തെ തുടര്‍ന്ന് സെന്‍സെക്‌സ്, നിഫ്റ്റി സൂചികകളെല്ലാം ഇന്ന് നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതോടെ സോളാര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷനുകള്‍ ചെലവേറിയതാകുംഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പാദന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

'എല്ലാവർക്കും ലോക ക്ഷീരദിനാശംസകൾ'; വെള്ളാപ്പള്ളി കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ മറുപടിമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പരിഹസിച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം.

Kerala Monsoon : കാലവർഷം ബുധനാഴ്ചയോടെ കേരളത്തിൽ, അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 115.6 mm മുതല്‍ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.