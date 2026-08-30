  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala BJP Gen Z strategy youth mobilization
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (14:48 IST)

യുവതലമുറയെ എങ്ങനെയും കൂടെ നിർത്തണം, ജെൻസിയെ പിടിക്കാൻ കേരള ബിജെപിയും

Kerala bjp, Gen Z Mobilization, National News, Kerala Politics
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (14:08 IST)
google-news
ജെന്‍സീ തലമുറയെ പാര്‍ട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാന്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാാഗമായി കേരള ബിജെപിയിലും പടയൊരുക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ നിതിന്‍ നബീല്‍ കണ്ണൂരില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് ബലിദാനികളുടെ കുടുംബസംഗമത്തില്‍ ഭാഗമാകും. യുവാക്കളെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേട് മുന്‍നിര്‍ത്തി ഡല്‍ഹിയില്‍ സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെന്‍ സി പ്രക്ഷോഭം വലിയ വിജയമായതോടെ യുവതലമുറയെ ഏത് വിധേനയും കൂടെ നിര്‍ത്തണമെന്ന തീരുമാനമാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്ത്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുതാന്‍ ദേസീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്‌ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ഈ സമിതിയില്‍ അംഗമാണ്.
 
 പ്രധാനമന്ത്രി, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 25 വര്‍ഷത്തെ ഭരണനേട്ടം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം. ഇതിനായി പാര്‍ട്ടി സെല്‍ പുനസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാര്‍ട്ടിയുടെ കോര്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തില്‍ നിതിന്‍ നബീല്‍ പങ്കെടുക്കും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഖാർഗെ പ്രസംഗിച്ച വേദി ശുദ്ധീകരിച്ച സംഭവത്തിൽ എൻഡിഎയ്ക്കുള്ളിൽ ഭിന്നത, വിഷയം ആശങ്കയുയർത്തുന്നതെന്ന് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

ഹിമപാതത്തെ പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയില്ല, ദുരന്തത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി നേപ്പാൾ, നിഷേധിച്ച് ചൈന

ഹിമപാതത്തെ പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയില്ല, ദുരന്തത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി നേപ്പാൾ, നിഷേധിച്ച് ചൈനനേപ്പാള്‍- ടിബറ്റ് അതിര്‍ത്തിയിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കുവെയ്ക്കാത്തതില്‍ ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേപ്പാള്‍. ഹിമപാതത്തിന്റെ ഉറവിടം ചൈനയിലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ യഥാസമയം അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയില്ലെന്നുമാന് നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണം.

ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതുന്നവർ യഥാർഥ ഹിന്ദുവല്ല; ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതുന്നവർ യഥാർഥ ഹിന്ദുവല്ല; ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്മുസ്ലീങ്ങള്‍ ഭാരതത്തില്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ അവര്‍ യഥാര്‍ഥ ഹിന്ദു ആയിരിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ദൈവത്തിലേക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)

'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ. 'സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സിജെപി നടത്തുന്ന ക്യാംപെയ്‌ന്റെ ഭാഗമായാണ് ദിപ്‌കെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചത്.

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്‍; ആര്‍എസ്എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്‍; ആര്‍എസ്എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണംപാര്‍ട്ടി തകര്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നും, എതിരാളികളുടെ കൈകളിലെ ആയുധമായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ MDMA വേട്ടയാണിത്.