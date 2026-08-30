യുവതലമുറയെ എങ്ങനെയും കൂടെ നിർത്തണം, ജെൻസിയെ പിടിക്കാൻ കേരള ബിജെപിയും
ജെന്സീ തലമുറയെ പാര്ട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാന് ദേശീയതലത്തില് നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാാഗമായി കേരള ബിജെപിയിലും പടയൊരുക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ നിതിന് നബീല് കണ്ണൂരില് സെപ്റ്റംബര് അഞ്ചിന് ബലിദാനികളുടെ കുടുംബസംഗമത്തില് ഭാഗമാകും. യുവാക്കളെയും വിദ്യാര്ഥികളെയും സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേട് മുന്നിര്ത്തി ഡല്ഹിയില് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെന് സി പ്രക്ഷോഭം വലിയ വിജയമായതോടെ യുവതലമുറയെ ഏത് വിധേനയും കൂടെ നിര്ത്തണമെന്ന തീരുമാനമാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്ത്രങ്ങള് രൂപപ്പെടുതാന് ദേസീയ ജനറല് സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തില് സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ഈ സമിതിയില് അംഗമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 25 വര്ഷത്തെ ഭരണനേട്ടം ഉള്പ്പെടുത്തി ദേശീയതലത്തില് പ്രചാരണം നടത്താനാണ് പാര്ട്ടി തീരുമാനം. ഇതിനായി പാര്ട്ടി സെല് പുനസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാര്ട്ടിയുടെ കോര് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തില് നിതിന് നബീല് പങ്കെടുക്കും.