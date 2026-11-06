അഗ്നിവീർ പദ്ധതി : അധിക കാലയളവിലെ വിവാഹ വിലക്കും ഒഴിവാക്കിയേക്കും
അഗ്നിപഥ് സ്കീം വഴി സേനകളില് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുവദിച്ച 2 വര്ഷത്തെ അധിക കാലയളവില് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കിയേക്കും. നിലവിലെ സ്കീം പ്രകാരം സേവനക്കാലയളവില് അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാന് അനുവധിയില്ല. എന്നാല് 2 വര്ഷം സര്വീസ് കൂട്ടിലഭിക്കുന്നതോടെ അഗ്നിവീറുകളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പരിഗണനകള് പരിഗണിച്ച് അധിക കാലയലവിലെ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നത്.
2022ല് നിയമിതരായ ആദ്യ ബാച്ച് അഗ്നിവീറുകളുടെ കാലാവധി ഡിസംബര് 31ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് അഗ്നിവീറുകളില് 75 ശതമാനത്തിന്റെയും കാലയളവ് 2 വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയത്. ഇവര് അതിന് ശേഷം സേനയില് തുടരാന് തയ്യാറാണെങ്കില് സ്ഥിരനിയമനവും ലഭിക്കും. വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യം,യോഗ്യത എന്നിവയാകും ഇതില് പരിഗണിക്കുക.അതേസമയം അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് 2 വര്ഷക്കാലാവധി നീട്ടിനല്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തെ കൂടുതല് ചെറുപ്പമാക്കി മാറ്റുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എക്സില് കുറിച്ചു.
2022ലായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാര് അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി സൈന്യത്തില് ചേരുന്നവര്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന 15 വര്ഷത്തെ സേവന കാലാവധിയും ആയുഷ്കാല പെന്ഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇത് വഴി സൈന്യത്തിന്റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാകുമെങ്കിലും 4 വര്ഷം മാത്രം സര്വീസ് ഉള്ള അഗ്നിവീറുമാര്ക്ക് നല്കുന്ന പരിശീലനമെല്ലാം കണക്കാക്കുമ്പോള് സൈന്യത്തിന് നഷ്ടം മാത്രമെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു എന്ന വിമര്ശനം ശക്തമായിരുന്നു.