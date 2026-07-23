ഞങ്ങളെ എണ്ണ വില്ക്കാന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് മറ്റാരും വില്ക്കില്ല: ഇറാന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര്
ഞങ്ങളെ എണ്ണ വില്ക്കാന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് മറ്റാരും വില്ക്കില്ലെന്ന് ഇറാന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബാഗര് ഗാലിബഫ്. എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറുപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഞങ്ങള്ക്ക് എണ്ണവില്ക്കാന് കഴിയാത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് ആരെയും അതിന് അനുവദിക്കില്ല. ഒരു അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. കടലിടുക്കിന്റെ സുരക്ഷ അവിടെ യു എസ് സൈന്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഞങ്ങള് എപ്പോഴും പറയുന്നതുപോലെ യുദ്ധത്തിനു മുന്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹോര്മോസ് മാറില്ല.- അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഇറാനെതിരായ പുതുക്കിയ യുഎസ് സൈനിക നടപടിയില് ചേരുന്നതില് ഇസ്രായേലിന് താല്പ്പര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല് ധനമന്ത്രി ബെസലേല് സ്മോട്രിച്ച് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംഘര്ഷവും ടെഹ്റാനില് തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദവും ഇതിനകം തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ താല്പ്പര്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഇപ്പോള്, സംഘര്ഷത്തില് ചേരുന്നതില് ഇസ്രായേലിന് താല്പ്പര്യമില്ല. ഇറാനും യുഎസും തമ്മില് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യമാണ് യഥാര്ത്ഥത്തില് ഞങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്' -സ്മോട്രിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇറാനെ നേരിടുന്നതില് അമേരിക്ക നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതില് ഇസ്രായേല് സംതൃപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇസ്രായേല് തല്ക്കാലം നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്നു.