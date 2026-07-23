  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. These are the eight cities in the world facing the threat of extreme heat
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (08:52 IST)

കൊടും ചൂടില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്ന ലോകത്തെ എട്ടുനഗരങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

heat Wave Alert, India News, kerala Weather, Heat wave
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:54 IST)
google-news
കൊടും ചൂടില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്ന ലോകത്തെ എട്ടുനഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല തയ്യാറാക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള 205 നഗര കേന്ദ്രങ്ങളെ അവിടത്തെ ചൂടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. 
 
അല്‍ ബസ്ര, ഇറാഖ്: ഈ നഗരത്തില്‍ മരുഭൂമിയിലെ കടുത്ത താപനിലയും അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതി ക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദുര്‍ബലമായ തണുപ്പിക്കല്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉയര്‍ന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ദുര്‍ബലതയും അവിടത്തെ നിവാസികളെ ജീവന് ഭീഷണിയായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നു.
 
അഹമ്മദാബാദ്, ഇന്ത്യ: ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവല്‍ക്കരണത്തോടൊപ്പം കുതിച്ചുയരുന്ന വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ഇവിടെ നേരിടുന്നു. ഉയര്‍ന്ന ജനസാന്ദ്രത, പരിമിതമായ പച്ചപ്പ്, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗര ഉഷ്ണ ദ്വീപുകള്‍ എന്നിവ കൊടും ചൂടിന്റെ മാസങ്ങളില്‍ നഗരത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെയും പുറം ജോലിക്കാരെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
 
ബമാകോ, മാലി: ബമാകോയില്‍ ചൂട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി കുറവായതിനാല്‍ കടുത്ത ചൂട് അപകടങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നു. വ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യം, എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗിലേക്കുള്ള പരിമിതമായ പ്രവേശനം, മുനിസിപ്പല്‍ കൂളിംഗ് വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 
നാഗ്പൂര്‍, ഇന്ത്യ: നാഗ്പൂരില്‍ 45°C കവിയുന്ന സീസണല്‍ വരണ്ട ചൂടിന് കാരണമാകുന്നു. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ദുര്‍ബലതകളും ഇടതൂര്‍ന്ന റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ മേഖലകളിലെ സംരക്ഷണ വൃക്ഷങ്ങളുടെ അഭാവവുമാണ് ചൂട് കൂടാന്‍ കാരണം.
 
ബാഗ്ദാദ്, ഇറാഖ്: വേനല്‍ക്കാലത്തെ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നാശവും ബാഗ്ദാദില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പതിവ് ഗ്രിഡ് തകരാറുകളും വിശ്വസനീയമായ പൊതു തണുപ്പിക്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിമിതമായ പ്രവേശനവും നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന വരള്‍ച്ചയില്‍ ചൂടില്‍ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 
മധുര, ഇന്ത്യ: ഉയര്‍ന്ന അടിസ്ഥാന താപനിലയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും കാരണം ഇവിടം കടുത്ത ചൂടിന്റെ അപകടസാധ്യതകള്‍ നേരിടുന്നു. മതിയായ തണലോ ജലാംശമോ ഇല്ലാതെ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം നഗരത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയെ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Narendra Modi: ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എയറിൽ; എടുത്തിട്ടലക്കി ജെൻസീ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു, വലഞ്ഞത് സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ

സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു, വലഞ്ഞത് സ്ഥിരം യാത്രക്കാർദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരുന്ന സി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡല്‍ഹി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (DMRC) 16 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചു.

കശ്മീരിലെ കല്ലേറ് നിർത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊരു വിഷയമാണ്, നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ

കശ്മീരിലെ കല്ലേറ് നിർത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊരു വിഷയമാണ്, നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർപ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്‍എഫ്ഡിസി ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ കൃഷ്ണകുമാര്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോര്‍ച്ചയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്.

ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് മധ്യസ്ഥത: പാകിസ്ഥാന്‍ യുഎസില്‍ നിന്ന് 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കറന്‍സി സഹായം തേടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് മധ്യസ്ഥത: പാകിസ്ഥാന്‍ യുഎസില്‍ നിന്ന് 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കറന്‍സി സഹായം തേടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്ഇറാന്‍ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് അതിന്റെ നയതന്ത്ര നില ഉയര്‍ത്തുകയും വാഷിംഗ്ടണില്‍ നിന്നും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ തേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന.

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്തശിക്ഷ നൽകും, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്തശിക്ഷ നൽകും, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുവാക്കളുടെ ക്ഷേമത്തേക്കാളും ഭാവിയേക്കാളും പ്രധാനമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. യുവാക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സഹപാഠിയുടെ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അറസ്റ്റില്‍

സഹപാഠിയുടെ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അറസ്റ്റില്‍തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മൂന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ ആബേല്‍ ആണ് കേസിലെ പ്രതി. സഹപാഠിയുടെ അശ്ലീല രൂപത്തിലുള്ള കൃത്രിമ ചിത്രങ്ങള്‍ (മോര്‍ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍) സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരായ ആരോപണം.