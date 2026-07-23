കൊടും ചൂടില് നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്ന ലോകത്തെ എട്ടുനഗരങ്ങള് ഇവയാണ്
കൊടും ചൂടില് നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്ന ലോകത്തെ എട്ടുനഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക ഓക്സ്ഫോര്ഡ് സര്വകലാശാല തയ്യാറാക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള 205 നഗര കേന്ദ്രങ്ങളെ അവിടത്തെ ചൂടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്.
അല് ബസ്ര, ഇറാഖ്: ഈ നഗരത്തില് മരുഭൂമിയിലെ കടുത്ത താപനിലയും അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതി ക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദുര്ബലമായ തണുപ്പിക്കല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉയര്ന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ദുര്ബലതയും അവിടത്തെ നിവാസികളെ ജീവന് ഭീഷണിയായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നു.
അഹമ്മദാബാദ്, ഇന്ത്യ: ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവല്ക്കരണത്തോടൊപ്പം കുതിച്ചുയരുന്ന വേനല്ക്കാല താപനിലയും ഇവിടെ നേരിടുന്നു. ഉയര്ന്ന ജനസാന്ദ്രത, പരിമിതമായ പച്ചപ്പ്, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗര ഉഷ്ണ ദ്വീപുകള് എന്നിവ കൊടും ചൂടിന്റെ മാസങ്ങളില് നഗരത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെയും പുറം ജോലിക്കാരെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
ബമാകോ, മാലി: ബമാകോയില് ചൂട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി കുറവായതിനാല് കടുത്ത ചൂട് അപകടങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നു. വ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യം, എയര് കണ്ടീഷനിംഗിലേക്കുള്ള പരിമിതമായ പ്രവേശനം, മുനിസിപ്പല് കൂളിംഗ് വിഭവങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
നാഗ്പൂര്, ഇന്ത്യ: നാഗ്പൂരില് 45°C കവിയുന്ന സീസണല് വരണ്ട ചൂടിന് കാരണമാകുന്നു. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ദുര്ബലതകളും ഇടതൂര്ന്ന റെസിഡന്ഷ്യല് മേഖലകളിലെ സംരക്ഷണ വൃക്ഷങ്ങളുടെ അഭാവവുമാണ് ചൂട് കൂടാന് കാരണം.
ബാഗ്ദാദ്, ഇറാഖ്: വേനല്ക്കാലത്തെ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നാശവും ബാഗ്ദാദില് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പതിവ് ഗ്രിഡ് തകരാറുകളും വിശ്വസനീയമായ പൊതു തണുപ്പിക്കല് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിമിതമായ പ്രവേശനവും നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വരള്ച്ചയില് ചൂടില് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മധുര, ഇന്ത്യ: ഉയര്ന്ന അടിസ്ഥാന താപനിലയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും കാരണം ഇവിടം കടുത്ത ചൂടിന്റെ അപകടസാധ്യതകള് നേരിടുന്നു. മതിയായ തണലോ ജലാംശമോ ഇല്ലാതെ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം നഗരത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയെ കൂടുതല് വഷളാക്കുന്നു.