കൊവിഡ് അമേരിക്കയിലുണ്ടാക്കിയ നാശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചൈനയോട് ദേഷ്യം കൂടുന്നു, ചൈനക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ട്രംപ്

ലോകമെങ്ങും മഹാമാരി വ്യാപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചൈനക്കെതിരെ ദേഷ്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.കൊവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ രൂക്ഷപ്രതികരണം. കൊറോണ വൈറസിന് പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്ന് മുമ്പും ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.അമേരിക്കയിൽ കൊവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!