ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലെ ഹാന്റവൈറസ് ഔട്ട്‌ബ്രേക്ക്: 2 പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 5 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയെന്ന് സംശയം, ചികിത്സയില്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍

Nipah Virus, West Bengal, Virus disease, Health
ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (15:47 IST)
യാത്രക്കാരിലും ജീവനക്കാരിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മരണങ്ങളും ഒന്നിലധികം അണുബാധകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അറ്റ്‌ലാന്റിക് ക്രൂയിസ് കപ്പലില്‍
സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഹാന്റവൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ആഗോളതലത്തില്‍ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി. പരിമിതമായ സമുദ്ര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വൈറസ് എങ്ങനെ പടരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനാല്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. WHO യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ പ്രകാരം, '2026 മെയ് 4 വരെ, ഏഴ് കേസുകള്‍ (രണ്ട് ലബോറട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ച ഹാന്റവൈറസ് കേസുകളും അഞ്ച് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളും) തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ മൂന്ന് മരണങ്ങളും, ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയും, നേരിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

അര്‍ജന്റീനയ്ക്കും കേപ് വെര്‍ഡെയ്ക്കും ഇടയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂയിസ് കപ്പലിലാണ് ഈ പകര്‍ച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായത്. മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന സൂനോട്ടിക് രോഗങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന അപകടങ്ങളെ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. എലികളുടെ കാഷ്ഠം, മൂത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉമിനീര്‍ എന്നിവയിലൂടെ പ്രധാനമായും പടരുന്ന അപൂര്‍വവും എന്നാല്‍ മാരകവുമായ അണുബാധയായ ഹാന്റവൈറസ് വലിയ കൂട്ടങ്ങളില്‍ സാധാരണയായി കാണപ്പെടാറില്ല.

ഹാന്റവൈറസുകള്‍ പ്രധാനമായും എലികളില്‍ കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാല്‍ മനുഷ്യരില്‍ അണുബാധയുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിവുള്ളതുമായ വൈറസുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. അണുബാധ രണ്ട് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഹാന്റവൈറസ് പള്‍മണറി സിന്‍ഡ്രോം (HPS), മറ്റൊന്ന് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്ന ഹെമറാജിക് ഫീവര്‍ വിത്ത് റീനല്‍ സിന്‍ഡ്രോം (HFRS) എന്നിവയാണ്.

പലപ്പോഴും പനി, ക്ഷീണം, പേശി വേദന എന്നിവയില്‍ നിന്നാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കഠിനമായ ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ട്, മരണം എന്നിവയിലേക്ക് പോകാം. ഹാന്റവൈറസ് അണുബാധയ്ക്ക് നിലവില്‍ പ്രത്യേക ചികിത്സയോ ആന്റിവൈറല്‍ ചികിത്സയോ ഇല്ല.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :