പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം ദൗത്യത്തിന് നേരെ ഇറാന്‍ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കും: ട്രംപ്

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (08:48 IST)
പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം ദൗത്യത്തിന് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയാല് ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഫോക്കസ് ന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പല് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക ആരംഭിച്ച ദൗത്യമാണ് പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം.
ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കില് വച്ച് ദക്ഷിണകൊറിയന് ചരക്ക് കപ്പലിനു നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില് ദൗത്യത്തില് പങ്കാളികളാകാന് ദക്ഷിണ കൊറിയയോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത് തെറ്റെന്ന് 61 ശതമാനം അമേരിക്കക്കാര്. അമേരിക്കയിലെ ജനവികാരം ട്രംപിനെതിരെന്ന സര്വ്വേ ഫലമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ്ടണ് പോസ്റ്റ് -എബിസി സംയുക്തമായി നടത്തിയ സര്വേയിലാണ് ഇറാനെതിരെയുള്ള ജനവികാരം വ്യക്തമായത്. 61 ശതമാനം പേരും ഇറാന് യുദ്ധം തെറ്റായി പോയെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 35% ആളുകള് ട്രംപിന്റെ സൈനിക നടപടിയെ പിന്തുണച്ചു.
നേരത്തെ റോയറ്റേഴ്സ് നടത്തിയ സര്വ്വേയിലും ജനവികാരം ട്രംപിനെതിരായിരുന്നു. യുദ്ധം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ചു എന്നും അമേരിക്കയിലെ ജീവിത ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും സര്വ്വേയില് പങ്കെടുത്തവര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മാനസികവിഭ്രാന്തിയുള്ളവര് ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ഇറാന് കഴിഞ്ഞദിവസം മുന്നോട്ടുവെച്ച നിര്ദേശങ്ങള് ട്രംപ് തള്ളിയിരുന്നു. നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് തനിക്ക് തൃപ്തിയില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പാക്കിസ്ഥാന് മുഖാന്തരമാണ് ഇറാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് നിര്ദേശം കൈമാറിയത്.