Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (15:40 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂര്ക്കാവ് മണ്ഡലത്തില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കെ. മുരളീധരന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്നവര്ക്ക് തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഫൗണ്ടേഷന് 5,001 രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷന് ചെയര്മാന് കാച്ചാണി സനില് ആണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കെ മുരളീധരന്, വി കെ പ്രശാന്ത്, ആര് ശ്രീലേഖ എന്നിവര് തമ്മില് ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ് വട്ടിയൂര്ക്കാവില് നടക്കുന്നത്.
എന്തായാലും വിജയി താനായിരിക്കുമെന്ന് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ശക്തമായ ശക്തിയാണെങ്കിലും മണ്ഡലത്തില് പ്രചാരണത്തില് ബിജെപി അത്ര സജീവമല്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. വട്ടിയൂര്ക്കാവില് നിന്ന് വിജയിച്ചാല് വരാനിരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയില് മന്ത്രിയാകുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെയാണ് കെ മുരളീധരന് പ്രചാരണം നടത്തിയത്.
ബിജെപി വോട്ടുകളില് ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായാല് മണ്ഡലത്തില് എല്ഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പോരാട്ടം ശക്തമാണെന്നും വ്യക്തമായ വിജയി ഇപ്പോഴും പ്രവചനാതീതമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.