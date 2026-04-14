ആദ്യ രാത്രിയില്‍ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് 90 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് വധു; വരന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീടിന് തീകൊളുത്താന്‍ ശ്രമം

Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (15:04 IST)
ലക്നൗ: ആദ്യ രാത്രിയില് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി വധു 90 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം നല്കാന് വരന് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് വധുവും വരനും തമ്മില് വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായി. തനിക്ക് ഈ വിവാഹത്തില് താല്പ്പര്യമില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്ക്കായാണ് സമ്മതിച്ചതെന്നും സ്ത്രീ പറഞ്ഞതായി വരന് ആരോപിച്ചു. തര്ക്കത്തിനിടയില് വിവരമറിഞ്ഞ് വധുവിന്റെ വീട്ടുകാര് എത്തി വരന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചു.
വരന്റെ കുടുംബത്തെ അകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ചോര്ത്തി സ്ഫോടനം നടത്താന് ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. അയല്ക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ വരനും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭര്തൃമാതാവിന്റെ സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങളുമായി യുവതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പോലീസ് ആദ്യം ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് വരന്റെ കുടുംബം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടര്ന്ന് ജഗദീഷ്പുര പോലീസ് സ്ത്രീക്കും പിതാവിനും ബന്ധുക്കള്ക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.