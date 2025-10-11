സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഒക്ടോബര് 2025 (21:40 IST)
എലോണ് മസ്കിന്റെ ബ്രെയിന് ചിപ്പ് സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് ന്യൂറലിങ്കില് 10,000 പേര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തെന്ന് കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. തലയോട്ടിയില് ബ്രെയിന്-കമ്പ്യൂട്ടര് ഇന്റര്ഫേസ് ഘടിപ്പിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഈ വര്ഷം ആദ്യം ന്യൂറലിങ്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റില് ഒരു 'രോഗി രജിസ്ട്രി' തുറക്കുകയും അതു വഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കായി സൈന് അപ്പ് ചെയ്യാനും അനുവദിച്ചു.
കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അവരുടെ ചിന്തകള് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാന് ന്യൂറലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന 12 ക്ലിനിക്കല് ട്രയല് രോഗികള് ഇതിനകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വര്ഷാവസാനത്തോടെ 13 പേര്ക്ക് കൂടി ബ്രെയിന് ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മോട്ടോര് ന്യൂറോണ് രോഗം അല്ലെങ്കില് സുഷുമ്നാ നാഡിക്ക് പരിക്കേറ്റത് പോലുള്ള അവസ്ഥകള് മൂലം പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ച ആളുകള്ക്ക് മാത്രമേ നിലവില് പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും ഭാവിയില് ബ്രെയിന് ചിപ്പിന്റെ ആവര്ത്തനങ്ങള് വൈകല്യമില്ലാത്ത ആളുകള്ക്ക് 'കൃത്രിമബുദ്ധിയുമായി ഒരുതരം സഹവര്ത്തിത്വം കൈവരിക്കാന്' അവസരം നല്കുമെന്ന്
മസ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നു.
ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂറലിങ്ക് ചിപ്പിന്റെ നിലവിലെ ച1 പതിപ്പ് ടെസ്റ്റ് രോഗികള്ക്ക് ഒരു റോബോട്ടിക് കൈ നിയന്ത്രിക്കാനും വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും മാരിയോ കാര്ട്ട് പോലുള്ള വീഡിയോ ഗെയിമുകള് കളിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.