സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 9 ഒക്ടോബര് 2025 (16:55 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കാന്സര് രോഗികളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള് ഉള്പ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെവിടെയും ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കാന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) തീരുമാനിച്ചു.
സൂപ്പര് ഫാസ്റ്റ് ക്ലാസിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ബസ് ക്ലാസുകളിലും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാര് നിയമസഭയില് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന യോഗത്തില് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബോര്ഡ് ഈ തീരുമാനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നല്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2012 ല് സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ തേടുന്ന കാന്സര് രോഗികള്ക്ക് 50% യാത്രാ ഇളവ് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാല് ഇത് ഓര്ഡിനറി, സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.