'അവരെ ആക്രമിക്കണം'; കൊലവിളിയുമായി ട്രംപ്, വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി. ഇറാൻ - യുഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ തുടരാൻ സാധ്യത. ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം വേണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
'ഞങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കാൻ പോകുന്നു'
ഇറാനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കൊലവിളി. ജോർദാനിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ' ഞങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ തലവേദനയിൽ ട്രംപ്
ഉപരോധങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കിയിട്ടും ഇറാൻ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് തലവേദനയാകുന്നു. യുഎസിന്റെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആയുധശക്തിയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് ഇറാന് നേരിട്ടത്. ലാറക് ദ്വീപിലടക്കമുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ, എണ്ണ റിഫൈനറികൾ എന്നിവയിൽ സാരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഹോർമുസിൽ ഇറാനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള കപ്പലുകളെ തടയുന്ന യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ നടപടി ഇറാന്റെ എണ്ണകയറ്റുമതിയെ ഏതാണ്ട് സ്തംഭിപ്പിച്ചു, കയറ്റുമതി വരുമാനം നിലച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇറാൻ കീഴടങ്ങാത്തത് യുഎസിന് ഭീഷണിയാണ്.
പ്രകോപിപ്പിച്ചത് യുഎസ്
ഇറാന്റെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളുള്ള ലാറക് ദ്വീപിൽ യുഎസ് സൈന്യം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ആക്രമണം നടത്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ലാറക് ദ്വീപിൽ വൻ സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായി. ലാറക് ദ്വീപ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുഎസ് ആക്രമണം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ സൈനിക ആക്രമണമാണ് ഇത്. ഇറാൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നെടുംതൂണുകളിലൊന്നാണ് ലാറക് ദ്വീപ്. എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. ലാറക് ദ്വീപിലെ തുറമുഖം വഴിയാണ് ഹോർമുസിൽ സമീപകാലത്ത് ഇറാൻ കപ്പലുകളെ കടത്തിവിട്ടിരുന്നത്. ഹോർമുസിൽ കപ്പലുകൾക്കുനേരെ റോക്കറ്റുകൾ അയക്കാൻ സജ്ജമായി നിന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലാറക് ദ്വീപിൽ ഉന്നമിട്ടതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വക്താവ് നേവി ക്യാപ്റ്റൻ ടിം ഹോക്കിൻസ് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ ഹോർമുസിൽ പാകിയ മൈനുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസ് സൈന്യം ഒഴിവാക്കിയെന്നും കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതപാത ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലാറക് ദ്വീപും തകർത്തതെന്നും ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു.
എണ്ണവില ഉയർന്നു
യുഎസ് - ഇറാൻ ആക്രമണം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ എണ്ണവിലയും ഉയർന്നു. എണ്ണവില 91 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. ഓഹരി വിപണികളിലും വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. Also Read: മനുഷ്യനായി പിറന്നതിന് മെസിക്ക് നന്ദി..!