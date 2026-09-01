  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. The death toll from the floods in Nepal has reached 903
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (08:42 IST)

നേപ്പാളിലെ പ്രളയത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 903 ആയി; 4,247 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായില്ല

Nepal, Flash Flood, Nepal Flash Floods, Nepal Death toll touches 600
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (08:44 IST)
google-news
നേപ്പാളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തിങ്കളാഴ്ച 903 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ദുരന്തത്തെത്തുടര്‍ന്ന് 4,247 പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 10,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മഴ, കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികള്‍, തകര്‍ന്ന റോഡുകളും പാലങ്ങളും എന്നിവയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എത്താന്‍ പാടുപെടുന്നു.
 
നേപ്പാള്‍-ടിബറ്റ് അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം മഞ്ഞുപാളികളും പാറകളും ഇടിഞ്ഞുവീണതോ ഹിമപാതവും മൂലമുണ്ടായതായി കരുതപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് വടക്കന്‍, മധ്യ നേപ്പാളിലെ പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും തകര്‍ത്തു. ഹിമാലയന്‍ അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍ നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ബൊട്ടെകോഷി നദി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വീടുകള്‍, വാഹനങ്ങള്‍, റോഡുകള്‍, പാലങ്ങള്‍ എന്നിവ അടിച്ചുതകര്‍ത്തു.
 
നേപ്പാളില്‍, ചിത്വാന്‍ ജില്ലയില്‍ 272, നവാല്‍പരസി കിഴക്ക് 207, നവാല്‍പരസി പടിഞ്ഞാറ് 151, നുവാക്കോട്ടില്‍ 95, ഗൂര്‍ഖയില്‍ 62, ദാഡിംഗില്‍ 55, തനാഹുവില്‍ 37, റസുവയില്‍ 24 എന്നിങ്ങനെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ, മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (എന്‍ഡിആര്‍ആര്‍എംഎ) ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തില്‍ ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് 16 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ടിബറ്റില്‍ ഏകദേശം 550 പേരെ കാണാതായതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
 
നേപ്പാളില്‍ ഇപ്പോഴും കാണാതായ 4,247 പേരില്‍ 590 പേര്‍ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ 39 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിദേശികളാണെന്ന് നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ലോക് ബഹാദൂര്‍ ഛേത്രി തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ 99 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇന്ത്യയില്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഏജന്‍സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കും, 24 മണിക്കൂര്‍ സേവനം ഉറപ്പാക്കും: കെ മുരളീധരന്‍

ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കും, 24 മണിക്കൂര്‍ സേവനം ഉറപ്പാക്കും: കെ മുരളീധരന്‍സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കുമെന്നും ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ജില്ലാ-ജനറല്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 24 മണിക്കൂറും സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ആഴ്ചയില്‍ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം സന്ദര്‍ശകരെ കാണും; സെപ്റ്റംബര്‍ 2 മുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍

മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ആഴ്ചയില്‍ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം സന്ദര്‍ശകരെ കാണും; സെപ്റ്റംബര്‍ 2 മുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍പൊതു അവധി ദിവസങ്ങള്‍ ഒഴികെ തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5:30 വരെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാവുന്നതാണ്.

അണ്ണൻ ഗില്ലി ഡാ... പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന് ടിവികെ, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

അണ്ണൻ ഗില്ലി ഡാ... പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന് ടിവികെ, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്ടിവികെ അധ്യക്ഷനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി ജോസഫ് വിജയെ 2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കാനുള്ള ടിവികെ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിമുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ്, നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയ അഡ്വ അയിഷാ പോറ്റി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സ്ഥാനത്തേക്കായി ഉയര്‍ന്ന് കേല്‍ക്കുന്നത്.

ശബരിമല ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു; നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും

ശബരിമല ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു; നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരുംതിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 5000 മെട്രിക് ടണ്‍ ശര്‍ക്കരയും 1400 മെട്രിക് ടണ്‍ ഉണക്കലരിയും വാങ്ങുന്നതിനായുള്ളതായിരുന്നു ഈ ടെന്‍ഡര്‍.