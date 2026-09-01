നേപ്പാളിലെ പ്രളയത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 903 ആയി; 4,247 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായില്ല
നേപ്പാളില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തിങ്കളാഴ്ച 903 ആയി ഉയര്ന്നു. മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ദുരന്തത്തെത്തുടര്ന്ന് 4,247 പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 10,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മഴ, കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികള്, തകര്ന്ന റോഡുകളും പാലങ്ങളും എന്നിവയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര് എത്താന് പാടുപെടുന്നു.
നേപ്പാള്-ടിബറ്റ് അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം മഞ്ഞുപാളികളും പാറകളും ഇടിഞ്ഞുവീണതോ ഹിമപാതവും മൂലമുണ്ടായതായി കരുതപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് വടക്കന്, മധ്യ നേപ്പാളിലെ പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും തകര്ത്തു. ഹിമാലയന് അതിര്ത്തി മേഖലയില് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ബൊട്ടെകോഷി നദി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വീടുകള്, വാഹനങ്ങള്, റോഡുകള്, പാലങ്ങള് എന്നിവ അടിച്ചുതകര്ത്തു.
നേപ്പാളില്, ചിത്വാന് ജില്ലയില് 272, നവാല്പരസി കിഴക്ക് 207, നവാല്പരസി പടിഞ്ഞാറ് 151, നുവാക്കോട്ടില് 95, ഗൂര്ഖയില് 62, ദാഡിംഗില് 55, തനാഹുവില് 37, റസുവയില് 24 എന്നിങ്ങനെ മൃതദേഹങ്ങള് ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ, മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (എന്ഡിആര്ആര്എംഎ) ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തില് ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് 16 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, ടിബറ്റില് ഏകദേശം 550 പേരെ കാണാതായതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നേപ്പാളില് ഇപ്പോഴും കാണാതായ 4,247 പേരില് 590 പേര് ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെ 39 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിദേശികളാണെന്ന് നേപ്പാള് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ലോക് ബഹാദൂര് ഛേത്രി തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇതില് 99 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്പ്പെടുന്നു.