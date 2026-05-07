മരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്നറിയാമോ

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (17:49 IST)
നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളിലൊന്ന് മരങ്ങളാണ്. കാരണം അവ ഓക്സിജന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അന്തരീക്ഷം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വന്യജീവികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദികളാണ്.
എഫ്എഒയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കരഭൂമിയുടെ ഏകദേശം 31 ശതമാനം വനങ്ങളാല് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല് മരങ്ങളില്ലാത്ത ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളില് മരങ്ങള് ഇല്ലാത്തതിന് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് അങ്ങേയറ്റം വരണ്ട മരുഭൂമികളാണ്. മറ്റുള്ളവ വളരെ തണുപ്പുള്ളതോ നഗരവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയതാണ്. പരിസ്ഥിതി നാശവും വനനശീകരണവും ചില പ്രദേശങ്ങളില് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖത്തര്. ചൂടുള്ള മരുഭൂമി കാലാവസ്ഥയും വളരെ കുറഞ്ഞ മഴയും സ്വാഭാവിക വനവളര്ച്ച അസാധ്യമാക്കുന്നു. രാജ്യം പാര്ക്കുകളും കൃത്രിമ ഹരിത പ്രദേശങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തുടനീളം സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങള് ഇല്ല.
ഗ്രീന്ലാന്ഡിലെ ഭൂരിഭാഗം ഭൂമിയും കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞുപാളികളാല് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് അവിടെ മരങ്ങള് മിക്കവാറും ഇല്ല. വര്ഷത്തില് ഭൂരിഭാഗവും താപനില വളരെ തണുപ്പായി തുടരും. ഇത് വനങ്ങള് സ്വാഭാവികമായി വളരുന്നതിനെ തടയുന്നു. ചെറിയ വേനല്ക്കാലത്ത് ചില തീരപ്രദേശങ്ങളില് ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികള്ക്കും പുല്ലുകള്ക്കും മാത്രമേ നിലനില്ക്കാന് കഴിയൂ.
വളരെ പരിമിതമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു മരുഭൂമി രാഷ്ട്രമാണ് ബഹ്റൈന്. വരണ്ടതും ഉപ്പുരസമുള്ളതുമായ മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ കാരണം പ്രകൃതിദത്ത വനങ്ങള് മിക്കവാറും ഇല്ല.
വിശാലമായ മരുഭൂമികളും പ്രതിവര്ഷം 100 മില്ലിമീറ്ററില് താഴെ മഴയും ഉള്ളതിനാല് കുവൈറ്റ് ഖത്തറിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. എണ്ണ സമ്പത്ത് നിര്മ്മിച്ച മരുപ്പച്ചകള്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായി മരങ്ങള് ഒന്നുമില്ല. കഠിനമായ കാറ്റും ഉപ്പ് പരപ്പും ഈ ഗള്ഫ് തരിശുഭൂമിയില് വളര്ച്ചയെ തടയുന്നു.