ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇറാൻ ഇപ്പോഴും കരുത്തർ, ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ വിയോജിച്ച് ജെ ഡി വാൻസ്, യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഭിന്നതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

مُن്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജെ.ഡി. വാന്‍സും തമ്മില്‍ നയപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഭിന്നത നിലനില്‍ക്കുന്നതായി സൂചന.

J D Vance, Donald Trump,Pentagon, War Expense, War claims, USA - Iran
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:38 IST)
വാഷിംഗ്ടണ്‍: മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജെ.ഡി. വാന്‍സും തമ്മില്‍ നയപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഭിന്നത നിലനില്‍ക്കുന്നതായി സൂചന. ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന കണക്കുകളില്‍ ജെ ഡി വാന്‍സ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുദ്ധ രംഗത്ത് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം വന്‍ വിജയങ്ങള്‍ നേടുന്നുവെന്നും ഇറാന്റെ നാവിക- വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തെന്നുമാണ് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തും ജനറല്‍ ഡാന്‍ കെയ്‌നും അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ജെ ഡി വാന്‍സ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

യുദ്ധം തുടങ്ങി 8 ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള്‍ അമേരിക്കന്‍ മിസൈല്‍ ശേഖരത്തില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ പെന്റഗണ്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന ആശങ്കയാണ് വാന്‍സിനുള്ളത്. ഇറാന്റെ സൈനികശേഷി പൂര്‍ണമായി തകര്‍ത്തെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം പറയുന്നതെങ്കിലും രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഇറാന്‍ വ്യോമസേനയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ടും ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമാണ്. ഇതിനിടെയാണ് അമേരിക്കന്‍ മിസൈല്‍ ശേഖരത്തില്‍ കുറവുണ്ടായോ എന്ന ആശങ്ക കെ ഡി വാന്‍സ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ തന്നെ അതിനെ എതിര്‍ത്തിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരില്‍ ഒരാളാണ് വാന്‍സ്. യുദ്ധം മേഖലയുടെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വാന്‍സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന 2028 അമേരിക്കന്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന വാന്‍സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി നിര്‍ണായകമാണ്. പാകിസ്ഥാനില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത് ജെ ഡി വാന്‍സാണ്.


