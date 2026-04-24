ട്രംപിന്റെ 'നരകക്കുഴി' പരാമർശത്തിൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി ഇന്ത്യ; പ്രസ്താവന വിവരക്കേടും അന്തസ്സില്ലാത്തതുമെന്ന് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡല്ഹി: അമേരിക്കന് മുന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമര്ശത്തിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയില് പ്രതികരിച്ച്
ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇന്ത്യയെ 'നരകക്കുഴി' (Hell-hole) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപിന്റെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം നിര്ഭാഗ്യകരവും അന്തസ്സില്ലാത്തതുമാണെന്ന് ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ വക്താക്കള് വ്യക്തമാക്കി. വസ്തുതകള് മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും ഇന്ത്യ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യയില് നിന്നും ചൈനയില് നിന്നും ഗര്ഭിണികള് പ്രസവത്തിനായി യുഎസില് എത്തുന്നുവെന്നും ഇതിലൂടെ അവര്ക്ക് ഇന്സ്റ്റന്റ് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷനും റേഡിയോ അവതാരകനുമായ മൈക്കിള് സാവേജ് പൊസ്റ്റ് ചെയ്ത കത്ത് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ അധിക്ഷേപം. ഇന്ത്യ മഹത്തായ രാജ്യമാണെന്നും നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കി യുഎസ് എംബസി മറ്റൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ അനുനയിപ്പിക്കാന് ഇത് കൊണ്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
അതേസമയം ഇന്ത്യയെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിഷയത്തില് മൗനം പാലിക്കുന്നതിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ രംഗത്തുവന്നു. ഇന്ത്യയില് നിന്നും ചൈനയില് നിന്നും മറ്റ് നരകകുഴികളില് നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങള് ഒമ്പതാം മാസം അമേരിക്കയിലെത്തി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കുകയും അമേരിക്കന് പൗരത്വം നേടുകയുമാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അധിക്ഷേപം.