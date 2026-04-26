ഞായര്‍, 26 ഏപ്രില്‍ 2026
വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അത്താഴവിരുന്നിനിടെ വെടിവെപ്പ്, ട്രംപിനെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റി, ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

വാഷിംഗ്ടണിലെ വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഹില്‍ട്ടണ്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടായത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 26 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:39 IST)
വാഷിംഗ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ രാഷ്ട്രീയ-മാധ്യമ ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന വാര്‍ഷിക ചടങ്ങായ വൈറ്റ് ഹൗസ് കോറസ്പോണ്ടന്റ്‌സ് ഡിന്നറിനിടെ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ സുരക്ഷാസേന അതിവേഗം വേദിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി. വാഷിംഗ്ടണിലെ വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഹില്‍ട്ടണ്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി യു.എസ്. സീക്രട്ട് സര്‍വീസ് അറിയിച്ചു.


പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങള്‍

ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ ഹാളിന് പുറത്തായി വെടിയൊച്ചകള്‍ കേള്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. 5 മുതല്‍ 8 തവണ വെടിയൊച്ച കേട്ടു. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയും സെലിബ്രിറ്റികളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു.
ഉടന്‍ തന്നെ ആയുധധാരികളായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഹാള്‍ വളഞ്ഞ് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്, മെലാനിയ ട്രംപ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്‍സ് എന്നിവരും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാള്‍ ബുള്ളറ്റ്-റെസിസ്റ്റന്റ് വെസ്റ്റില്‍ വെടിയേറ്റ് ചെറിയ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ജീവന് ഭീഷണിയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ തുടരുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചടങ്ങ് ഇടക്കാലത്ത് നിര്‍ത്തിവെക്കുകയും പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ സുരക്ഷാസേനയുടെ ഇടപെടലിനെ പ്രശംസിക്കുകയും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


