Sreekrishna Janmashtami Wishes: ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആശംസകൾ മലയാളത്തിൽ
Sree Krishna Janmashtami
Sreekrishna Janmashtami Wishes in Malayalam: ഭക്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും തിരുനാളായ ശ്രീകൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആനന്ദം നിറയ്ക്കുന്ന ദിനമാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാം അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസം, ധർമ്മം, സ്നേഹം, കരുണ എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിറയ്ക്കാനാണ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ സെപ്റ്റംബർ നാല് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ജന്മാഷ്ടമി ദിനം വരുന്നത്. ജന്മാഷ്ടമിയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ നേരാം:
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും എന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊപ്പമുണ്ടാകട്ടെ.
കൃഷ്ണന്റെ പുഞ്ചിരി പോലെ നിങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകട്ടെ.
കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമൃദ്ധിയാൽ നിറയട്ടെ.
കൃഷ്ണന്റെ കരുണാകടാക്ഷം എന്നും നിങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ.
ജന്മാഷ്ടമി ദിനം സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാകട്ടെ.
ധർമ്മം സംസ്ഥാപിക്കുന്ന ദിവ്യശക്തി എന്നും നിങ്ങളെ കൈപിടിക്കട്ടെ.
കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു.
കൃഷ്ണന്റെ വെണ്ണപോലുള്ള ചിരി പോലെ സന്തോഷം പകർന്നുനൽകുന്ന ജീവിതം ലഭിക്കട്ടെ.