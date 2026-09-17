നായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താല് കേതു, ശനി എന്നിവയുടെ ദോഷഫലങ്ങള് കുറയും!
വേദ ജ്യോതിഷത്തില്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ജീവിക്കും സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒമ്പത് ആകാശഗോളങ്ങള് അഥവാ നവഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ദിവ്യ വാഹനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയില്, കേതു ഗ്രഹം പരമ്പരാഗതമായി നായ്ക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നായ്ക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് കേതുവിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങള് ശമിപ്പിക്കുമെന്ന് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങള് പറയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ മഹാദശയിലോ അന്തര്ദശയിലോ, അല്ലെങ്കില് ഒരു ജാതകത്തിലെ ചില ഗ്രഹങ്ങളില് കേതുവിന്റെ സ്ഥാനം പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോള്.
ജ്യോതിഷികളുടെ അഭിപ്രായത്തില്, പ്രത്യേക തരം നായ്ക്കളെ പോറ്റുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങള് ലഘൂകരിക്കാന് സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കറുത്ത നായ്ക്കളെ ശനിയുമായി (ശനി) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങളോ ഭക്ഷണമോ നല്കുന്നത് ശനിയുടെ ദോഷകരമായ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വെളുത്ത നായ്ക്കളെ കേതുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണങ്ങള് നല്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങള് ശമിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വേദങ്ങള് പ്രത്യേക ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നില്ല.