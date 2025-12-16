ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
വിജയാഘോഷത്തിൽ മുസ്ലീം സ്ത്രീ - പുരുഷ സങ്കലനം വേണ്ട, ആഘോഷം മതപരമായ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങണം: നാസർ ഫൈസി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:13 IST)
കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീകളുടെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷങ്ങളെ എതിര്‍ത്ത് നാസര്‍ ഫൈസി കൂടത്തായി. ആഘോഷപ്രകടനങ്ങളില്‍ മുസ്ലീം സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആഘോഷപ്രകടനം ആഭാസമാകരുതെന്നും നാസര്‍ ഫൈസി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചാണ് നാസര്‍ ഫൈസിയുടെ പോസ്റ്റ്.

തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ജയത്തില്‍ മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ രംഗത്തിറക്കിയതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമസ്ത എപി വിഭാഗം നേതാവ് റഹ്‌മത്തുള്ള സഖാഫി എളമരവും വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തുറന്ന വാഹനത്തില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലീം ഉമ്മത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക അച്ചടക്കം നശിച്ചുകാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ താത്പര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.


