  1. ആത്മീയം
  2. ജ്യോതിഷം
  3. സൂര്യരാശി ഫലങ്ങള്‍
  4. September Monthly Horoscope 2026: Detailed Astrology Predictions for All 12 Zodiac Signs
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (17:48 IST)

സെപ്റ്റംബർ രാശിഫലം: 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ഫലം അറിയാം

ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ തൊഴില്‍, സാമ്പത്തികം, കുടുംബം, ആരോഗ്യം എന്നിവയില്‍ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Horoscope September 2026
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (17:33 IST)
google-news
ചിങ്ങം-കന്നി മാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സൂര്യന്‍ കന്നി രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതും ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറക്കും. ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ തൊഴില്‍, സാമ്പത്തികം, കുടുംബം, ആരോഗ്യം എന്നിവയില്‍ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
 
 1. മേടം (Aries - അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
 
സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം മേടരാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറില്‍ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ നല്‍കും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും സാധിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മാസം അനുകൂലമാണെങ്കിലും അനാവശ്യ ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനം നിലനില്‍ക്കും.
 
2. ഇടവം (Taurus - കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
 
ഇടവരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം ജോലിയില്‍ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക ലാഭവും ലഭിക്കാന്‍ യോഗമുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ അനുകൂല സമയമാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ സംസാരത്തില്‍ നിയന്ത്രണം വേണം.
 
 3. മിഥുനം (Gemini - മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
 
ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് മിഥുന രാശിക്കാര്‍ക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍. ഏറെ നാളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. വിദേശയാത്രയ്‌ക്കോ ജോലി മാറ്റത്തിനോ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക.
 
4. കര്‍ക്കിടകം (Cancer - പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
 
കര്‍ക്കിടക രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇത് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന മാസമാണ്. തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി പ്ലാന്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാസാന്ത്യത്തോടെ പ്രണയ രംഗത്തും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
 
5. ചിങ്ങം (Leo - മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
 
ആത്മവിശ്വാസവും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തരുത്.
 
 6. കന്നി (Virgo - ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
 
സൂര്യന്‍ കന്നി രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ മാസം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ അനുകൂലമാണ്. വ്യക്തിത്വത്തിലും ചിന്തകളിലും നല്ല മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സ്‌നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും അനുഭവപ്പെടും.
 
7. തുലാം (Libra - ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
 
തുലാരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ ബജറ്റ് പാലിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് ചില വെല്ലുവിളികള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരാമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയം തരും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ താല്പര്യം കൂടും.
 
 8. വൃശ്ചികം (Scorpio - വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
 
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള രാശികളിലൊന്നാണ് വൃശ്ചികം. മുന്‍പ് നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. തൊഴില്‍പരമായ യാത്രകള്‍ വിജയകരമാകും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ നല്ല മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും.
 
9. ധനു (Sagittarius - മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
 
ധനുരാശിക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ രംഗത്ത് വന്‍ വളര്‍ച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്‍ദ്ധനവിനും യോഗമുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സില്‍ പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങള്‍ ലാഭകരമാകും.
 
 10. മകരം (Capricorn - ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
 
ഉന്നത പഠനത്തിനും കരിയര്‍ മാറ്റിചിന്തിക്കലിനും ഈ മാസം അനുകൂലമാണ്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതിനാല്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കും. പിതാവില്‍ നിന്നോ മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നോ സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാകും.
 
11. കുംഭം (Aquarius - അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
 
കുംഭരാശിക്കാര്‍ ഈ മാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴില്‍ സ്ഥലത്ത് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. എന്നാല്‍ മാസാന്ത്യത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ അനുകൂലമായി മാറുകയും മനസ്സമാധാനം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
 
 12. മീനം (Pisces - പൂരൂരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
 
കൂട്ടുക്കച്ചവടത്തിലും പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിലും ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച നേട്ടം കൊയ്യാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് നല്ല വിവാഹാലോചനകള്‍ വരാന്‍ യോഗമുണ്ട്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരും.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Sreekrishna Janmashtami Wishes: ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആശംസകൾ മലയാളത്തിൽ

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില്‍ കൂടുതല്‍ ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന്‍ കൂടുതല്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില്‍ ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍, കേക്ക്, ബിസ്‌കറ്റ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!ചിലഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന്‍ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില്‍ മില്യണ്‍ കണക്കിന് മൈക്രോഓര്‍ഗാനിക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ വയറിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്‍കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല്‍ കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല്‍ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതും ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കും.

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധി

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിനിരവധി ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്‍ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഫൈബര്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര്‍ നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില്‍ ധാരാളം കോപ്പര്‍, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്‍ഡക്‌സ് കുറവായതിനാല്‍ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില്‍ ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

രാത്രിയില്‍ അണ്ടര്‍വെയര്‍ ധരിക്കണോ? പോളിസ്റ്റര്‍ അണ്ടര്‍വെയര്‍ പ്രത്യുത്പാദനശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കും; അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍

രാത്രിയില്‍ അണ്ടര്‍വെയര്‍ ധരിക്കണോ? പോളിസ്റ്റര്‍ അണ്ടര്‍വെയര്‍ പ്രത്യുത്പാദനശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കും; അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍നൂറ് ശതമാനം കോട്ടണ്‍ ബോക്‌സറുകളാണ് എപ്പോഴും അടിവസ്ത്രങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്

സെപ്റ്റംബർ രാശിഫലം: 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ഫലം അറിയാം

സെപ്റ്റംബർ രാശിഫലം: 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ഫലം അറിയാംചിങ്ങം-കന്നി മാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സൂര്യന്‍ കന്നി രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതും ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറക്കും.

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതുവര്‍ഷം ഗുണകരമാകും

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതുവര്‍ഷം ഗുണകരമാകുംജോലിയിലായാലും ബിസിനസില്‍ ആയാലും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഉന്നതിയിലെത്താന്‍ സാധിക്കും.

വീട്ടില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ ഇവയാണ്

വീട്ടില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ ഇവയാണ്പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് ലളിതമായ വാസ്തു തത്വങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നത് വീട്ടില്‍ യോജിപ്പുള്ളതും ആത്മീയമായി ഉന്നതി നല്‍കുന്നതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ രാശി പ്രകാരം ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉടന്‍ സഫലമാകും

നിങ്ങളുടെ രാശി പ്രകാരം ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉടന്‍ സഫലമാകുംസനാതന ധര്‍മ്മത്തില്‍ ജ്യോതിഷത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു. ഒരാള്‍ അവരുടെ രാശിയ്ക്കും ഗ്രഹ നിലയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ദേവതകളെ ആരാധിക്കുകയും മതപരമായ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഏത് രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ശുഭകരമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം

ലക്ഷ്മി ദേവി അനുഗ്രഹിച്ച ജനനത്തിയതികള്‍; നിങ്ങളുടേത് ഇതില്‍ ഉണ്ടോ?

ലക്ഷ്മി ദേവി അനുഗ്രഹിച്ച ജനനത്തിയതികള്‍; നിങ്ങളുടേത് ഇതില്‍ ഉണ്ടോ?ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, അല്ലെങ്കില്‍ 29 തീയതികളില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് റാഡിക്‌സ് നമ്പര്‍ 2 ഉണ്ടാകും.