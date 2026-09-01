സെപ്റ്റംബർ രാശിഫലം: 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ഫലം അറിയാം
ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ തൊഴില്, സാമ്പത്തികം, കുടുംബം, ആരോഗ്യം എന്നിവയില് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
ചിങ്ങം-കന്നി മാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ സെപ്റ്റംബര് മാസം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങള് കൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സൂര്യന് കന്നി രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതും ബുധന്റെയും ശുക്രന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തില് അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വഴിതുറക്കും. ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ തൊഴില്, സാമ്പത്തികം, കുടുംബം, ആരോഗ്യം എന്നിവയില് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1. മേടം (Aries - അശ്വതി, ഭരണി, കാര്ത്തിക 1/4)
സെപ്റ്റംബര് മാസം മേടരാശിക്കാര്ക്ക് കരിയറില് മികച്ച നേട്ടങ്ങള് നല്കും. തൊഴില് രംഗത്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാനും സാധിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മാസം അനുകൂലമാണെങ്കിലും അനാവശ്യ ചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തില് സമാധാനം നിലനില്ക്കും.
2. ഇടവം (Taurus - കാര്ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
ഇടവരാശിക്കാര്ക്ക് ഈ മാസം ജോലിയില് പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക ലാഭവും ലഭിക്കാന് യോഗമുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് അനുകൂല സമയമാണ്. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് സംസാരത്തില് നിയന്ത്രണം വേണം.
3. മിഥുനം (Gemini - മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്തം 3/4)
ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് മിഥുന രാശിക്കാര്ക്ക് സെപ്റ്റംബര്. ഏറെ നാളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങള് പൂര്ത്തിയാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്കോ ജോലി മാറ്റത്തിനോ ശ്രമിക്കുന്നവര്ക്ക് നല്ല വാര്ത്തകള് ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക.
4. കര്ക്കിടകം (Cancer - പുണര്തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
കര്ക്കിടക രാശിക്കാര്ക്ക് ഇത് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങള് നല്കുന്ന മാസമാണ്. തൊഴില് മേഖലയില് കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള് കുറയ്ക്കാന് മുന്കൂട്ടി പ്ലാന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാസാന്ത്യത്തോടെ പ്രണയ രംഗത്തും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
5. ചിങ്ങം (Leo - മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ആത്മവിശ്വാസവും ഊര്ജ്ജസ്വലതയും വര്ദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് സാധിക്കും. ഉയര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ആരോഗ്യകാര്യത്തില് വീഴ്ച വരുത്തരുത്.
6. കന്നി (Virgo - ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
സൂര്യന് കന്നി രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതിനാല് ഈ മാസം നിങ്ങള്ക്ക് ഏറെ അനുകൂലമാണ്. വ്യക്തിത്വത്തിലും ചിന്തകളിലും നല്ല മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് കൂടുതല് സ്നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും അനുഭവപ്പെടും.
7. തുലാം (Libra - ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
തുലാരാശിക്കാര്ക്ക് ഈ മാസം ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല് ബജറ്റ് പാലിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊഴില് രംഗത്ത് ചില വെല്ലുവിളികള് ഉയര്ന്നുവരാമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിജയം തരും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില് താല്പര്യം കൂടും.
8. വൃശ്ചികം (Scorpio - വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ഏറ്റവും കൂടുതല് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള രാശികളിലൊന്നാണ് വൃശ്ചികം. മുന്പ് നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളില് നിന്ന് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. തൊഴില്പരമായ യാത്രകള് വിജയകരമാകും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള് ജീവിതത്തില് നല്ല മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരും.
9. ധനു (Sagittarius - മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് തൊഴില് രംഗത്ത് വന് വളര്ച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്ദ്ധനവിനും യോഗമുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതല് സമയം ചിലവഴിക്കാന് സാധിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സില് പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങള് ലാഭകരമാകും.
10. മകരം (Capricorn - ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
ഉന്നത പഠനത്തിനും കരിയര് മാറ്റിചിന്തിക്കലിനും ഈ മാസം അനുകൂലമാണ്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതിനാല് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കും. പിതാവില് നിന്നോ മുതിര്ന്നവരില് നിന്നോ സഹായങ്ങള് ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാകും.
11. കുംഭം (Aquarius - അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
കുംഭരാശിക്കാര് ഈ മാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴില് സ്ഥലത്ത് തര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണം. എന്നാല് മാസാന്ത്യത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള് അനുകൂലമായി മാറുകയും മനസ്സമാധാനം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
12. മീനം (Pisces - പൂരൂരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
കൂട്ടുക്കച്ചവടത്തിലും പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിലും ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക് മികച്ച നേട്ടം കൊയ്യാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. അവിവാഹിതര്ക്ക് നല്ല വിവാഹാലോചനകള് വരാന് യോഗമുണ്ട്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരും.