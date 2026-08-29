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  4. The new year will be beneficial for individuals of this zodiac sign born between August 23 and September 22
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (12:22 IST)

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതുവര്‍ഷം ഗുണകരമാകും

Sagittarius Horoscope 2026 predictions
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:24 IST)
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ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജനനസമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ രാശിയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു രാശിയാണ് കന്നി രാശി. ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരാണ് കന്നി രാശിയില്‍ വരുന്നത്. കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക്  അവരുടെ കരിയറില്‍ നല്ല ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിലായാലും ബിസിനസില്‍ ആയാലും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഉന്നതിയിലെത്താന്‍ സാധിക്കും. 
 
ഈ വിജയങ്ങള്‍ പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനും സഹായിക്കും. ഈ രാശിയില്‍ ജനിച്ചവര്‍ പൊതുവേ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തവരും ആയി മാത്രമായിരിക്കും തങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുക. മറ്റുള്ളവരുമായി സ്‌നേഹത്തോടെയും സമത്വത്തോടെയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ എന്നും ഇവര്‍ക്ക് ഒരു കൈമുതല്‍ ആയിരിക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ ഉപദേശങ്ങളും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറുന്നത് ഇവര്‍ക്ക് നല്ലതാണ്. 
 
എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന വരായിരിക്കും കന്നിരാശിക്കാര്‍. ഇതിനു ഭംഗം വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ഇവര്‍ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടാം. പൊതുവേ ആരോഗ്യപരമായി പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രാശിക്കാരാണ് കന്നിരാശിക്കാര്‍.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില്‍ കൂടുതല്‍ ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന്‍ കൂടുതല്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില്‍ ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍, കേക്ക്, ബിസ്‌കറ്റ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!ചിലഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന്‍ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില്‍ മില്യണ്‍ കണക്കിന് മൈക്രോഓര്‍ഗാനിക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ വയറിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്‍കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല്‍ കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല്‍ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതും ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കും.

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധി

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിനിരവധി ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്‍ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഫൈബര്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര്‍ നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില്‍ ധാരാളം കോപ്പര്‍, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്‍ഡക്‌സ് കുറവായതിനാല്‍ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില്‍ ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

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ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതുവര്‍ഷം ഗുണകരമാകും

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതുവര്‍ഷം ഗുണകരമാകുംജോലിയിലായാലും ബിസിനസില്‍ ആയാലും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഉന്നതിയിലെത്താന്‍ സാധിക്കും.

വീട്ടില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ ഇവയാണ്

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