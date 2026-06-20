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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (09:59 IST)

ഇന്ത്യയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി: സമൃദ്ധമായ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 77% പേര്‍ക്കും വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവ്

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (09:59 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (10:01 IST)
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ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ നിശബ്ദ പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നു. വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവാണത്. അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഐഎംഎ) അബോട്ടുമായി ചേര്‍ന്ന് വര്‍ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ദിവസമായ ജൂണ്‍ 21 'ഇന്ത്യയുടെ വിറ്റാമിന്‍ ഡി ദിനം' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
ശക്തമായ അസ്ഥികള്‍, ആരോഗ്യകരമായ പേശികള്‍, നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം എന്നിവ നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തെ കാല്‍സ്യം കാര്യക്ഷമമായി ആഗിരണം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുകയും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, ഒടിവുകള്‍ തുടങ്ങിയ അസ്ഥി വൈകല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അളവ് നിലനിര്‍ത്തുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപാപചയ, രോഗപ്രതിരോധ ആരോഗ്യത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 
എന്നിരുന്നാലും, വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ കുറവ് പലപ്പോഴും നിശബ്ദ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നതുവരെ പലര്‍ക്കും വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സ്ഥിരമായ ക്ഷീണം, പേശി ബലഹീനത അല്ലെങ്കില്‍ വേദന, അസ്ഥി വേദന, പതിവ് അണുബാധകള്‍, പ്രതിരോധശേഷി കുറയല്‍ എന്നിവയാണ് വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ കുറവിന്റെ ചില സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള്‍.
 
ഇന്ത്യയിലെ 77 ശതമാനം ആളുകളും വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവുള്ളവരാണ്. ജോലിക്കോ പഠനത്തിനോ വേണ്ടി വീടിനുള്ളില്‍ ദീര്‍ഘനേരം ചെലവഴിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളും, ദൈനംദിന ബാഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്ന നഗര ജീവിതശൈലികള്‍, വിറ്റാമിന്‍ ഡി ഉല്‍പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ അള്‍ട്രാവയലറ്റ് ബി (യുവിബി) രശ്മികളെ തടയുന്ന വായു മലിനീകരണം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ഈ വിരോധാഭാസത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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