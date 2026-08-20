സ്ത്രീകളിലെ ആത്മരതിയുടെ കാണാക്കയങ്ങൾ
മലയാളികൾക്ക് തുറന്നുസംസാരിക്കാൻ പൊതുവെ മടിയുള്ള വിഷയമാണ് ലൈംഗികത. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലൈംഗിക സംതൃപ്തി. മനുഷ്യരിൽ ലൈംഗിക സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്വയംഭോഗം. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സ്വയംഭോഗത്തിനെതിരെ വളരെ തെറ്റായ ചിന്താരീതികൾ ഉണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ പുരുഷൻമാരേക്കാൾ സ്വയംഭോഗം ഗുണം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്. കൂടുതൽ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാൽ സ്വയംഭോഗം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നത് പരമമായ ആനന്ദമാണ്.
സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വയംഭോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരവധി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ടെൻഷനും സമ്മർദ്ദവും അകറ്റാൻ സ്വയംഭോഗം സഹായിക്കും. സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡോപമൈൻ, എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ശക്തമായ ലൈംഗിക അനുഭൂതിയാകും നൽകുക. അവ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം അകറ്റുകയും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. ടെൻഷൻ ഫ്രീ ടൂളാണ് സ്വയംഭോഗമെന്ന് പറയാം.
നല്ല ഉറക്കത്തിനും സ്വയംഭോഗം സഹായിക്കും. ഉറക്കം സമ്മാനിക്കുന്ന ഓക്സിടോസിൻ, ഡോപമൈൻ, എൻഡോർഫിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകളുകളും ഇതിനൊപ്പം ഉത്പാദിക്കപ്പെടും. ഇത് നല്ല ഉറക്കത്തിനും ശാന്തതയ്ക്കും കാരണമാകും.
സ്വയംഭോഗം സ്ത്രീകളിലെ പെൽവിക് മസിലുകൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുകയും രക്തപ്രവാഹം വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുവഴി പങ്കാളിയുമായുള്ള ലൈംഗികബന്ധം ആനന്ദകരമാകും. ഈ സമയം യോനിയിൽ കൂടുതൽ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അനാരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും. യൂറിനറി ട്രാകറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതോടെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും.
സ്ത്രീകളിലെ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ തടയാനും ഹൃദയാഘാത്തിനുള്ള പ്രതിരോധമായിട്ടും സ്ത്രീകളിലെ സ്വയംഭോഗം കരുതാം.