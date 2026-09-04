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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (12:08 IST)

സിഗരറ്റ് പുകയില്‍ നിന്ന് ശ്വാസകോശം മുക്തമാകാന്‍ എത്ര സമയമെടുക്കും?

smoke
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (10:10 IST)
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സിഗരറ്റ് പുക വായുവിലേക്ക് അലിഞ്ഞുപോയാല്‍ അത് ശരീരവും വിട്ടുപോകുമെന്ന് കരുതരുതെന്ന് ചെന്നൈയിലെ ഗ്ലെനീഗിള്‍സിലെ ഇന്റര്‍വെന്‍ഷണല്‍ പള്‍മണോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് പള്‍മണോളജി ഡോ. സുരേഷ് സഹദേവ് പറയുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഒരു സിഗരറ്റില്‍ നിന്ന് ശ്വസിക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ 7,000-ത്തിലധികം രാസവസ്തുക്കള്‍ ശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അവയില്‍ കുറഞ്ഞത് 70 എണ്ണമെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന അര്‍ബുദകാരികളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
10 സെക്കന്‍ഡിനുള്ളില്‍ നിക്കോട്ടിന്‍ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെത്തുമെന്നും ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളില്‍ കേടുപാടുകള്‍ ഉടനടി ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.ശരീരം പുക നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ആളുകളും കരുതുന്നതിലും വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും ഡോ. സഹദേവന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.
 
കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്‌സൈഡ്: രക്തത്തില്‍ 24 മുതല്‍ 36 മണിക്കൂര്‍ വരെ നിലനില്‍ക്കും, ഇത് ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം കുറയ്ക്കുന്നു.
നിക്കോട്ടിന്‍, കോട്ടിനിന്‍: രക്തത്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസം വരെയും മൂത്രത്തില്‍ 10 ദിവസം വരെയും നിലനില്‍ക്കും.
ടാര്‍: ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആവരണത്തെ മൂടുകയും പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മായ്ക്കാന്‍ ആറ് മുതല്‍ ഒമ്പത് മാസം വരെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. 'ടാര്‍ വെറുതെ കഴുകി കളയുന്നില്ല. പുകവലി നിര്‍ത്തിയാല്‍ അത് ശ്വാസകോശകലകളില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും- ഡോ. സഹദേവന്‍ പറഞ്ഞു.
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