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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (10:07 IST)

ഡോക്ടറുടെ ജിമ്മിലെ മരണം: വ്യായാമത്തിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:09 IST)
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ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ നമ്മള്‍ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ജിം. അസമിലെ ഒരു ജിമ്മില്‍ 47 വയസ്സുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കുഴഞ്ഞുവീണ് മരണം ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. നാഗോണ്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആന്‍ഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോ. സാഹിന്‍ റഹ്മാന്‍ ആണ് വ്യായാമത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്. ദ്ദേഹം ചെറുപ്പമായിരുന്നു, ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു, ഫിറ്റ്‌നസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്ന ആളുകളില്‍ നിശബ്ദ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു.
 
മെലിഞ്ഞ ശരീരം, പതിവ് വ്യായാമങ്ങള്‍, കുറഞ്ഞ വിശ്രമ ഹൃദയമിടിപ്പ്, നിരവധി കിലോമീറ്ററുകള്‍ ഓടാനോ ഭാരം ഉയര്‍ത്താനോ ഉള്ള കഴിവ്എല്ലാം ആശ്വാസകരമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാല്‍ ഇവയൊന്നും രോഗനിര്‍ണയം ചെയ്യാത്ത ഹൃദ്രോഗത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കഠിനമായ വ്യായാമ സമയത്ത്, ഹൃദയം കൂടുതല്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഉയരുന്നു, ഓക്‌സിജന്റെ ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവര്‍ത്തന പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ ദുര്‍ബലമായ ഒരു കൊറോണറി ആര്‍ട്ടറി, ഒരു പ്രധാന താള വൈകല്യം അല്ലെങ്കില്‍ അടിസ്ഥാന ഘടനാപരമായ ഒരു പ്രശ്‌നം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആവശ്യകതയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകും. 
 
40 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം വര്‍ഷങ്ങളുടെ സമ്പര്‍ക്കത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കൊളസ്‌ട്രോള്‍, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, പ്രമേഹം, പുകയില, ഉറക്കക്കുറവ്, സമ്മര്‍ദ്ദം, ഭക്ഷണക്രമം, മദ്യപാനം, കുടുംബ ചരിത്രം എന്നിവയുമായി. ഒരു നാടകീയ മുന്നറിയിപ്പ് പോലും അനുഭവിക്കാതെ ചില ആളുകള്‍ ഗണ്യമായ അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. കാരണം പലരിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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