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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (09:39 IST)

ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും കാരണമാകും; പഞ്ചസാരയുടെ പകരക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു

Health Ministry oil sugar warning,food label warning by Health Ministry,sugar and oil consumption alert India,food products with health warnings, സമൂസയും ജിലേബിയും പ്രശ്നക്കാർ, ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം, നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (09:42 IST)
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ഈ ആഴ്ച ജര്‍മ്മനിയില്‍ നടന്ന ഇ.എസ്.സി കാര്‍ഡിയോളജി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ഗവേഷണമനുസരിച്ച്, സൈലിറ്റോള്‍ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകള്‍ പതിവിലും വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കട്ടപിടിക്കാന്‍ കാരണമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലവിലുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളില്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നു.പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും ചെറിയ അളവില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക സംയുക്തമാണ് സൈലിറ്റോള്‍. സാധാരണ മെറ്റബോളിസത്തിലൂടെ മനുഷ്യശരീരം പോലും ഇത് ചെറിയ അളവില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
 
എന്നാല്‍ ഇത് വന്‍തോതില്‍ സംസ്‌കരിച്ച് ഉപഭോക്തൃ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രതയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. കാരണം ഇതിന് പഞ്ചസാരയുടെ രുചിയുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം 40% കുറവ് കലോറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 
സൈലിറ്റോളിന്റെ ഉപയോഗം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയില്‍ അതിന്റെ ദീര്‍ഘകാല സ്വാധീനം വ്യാപകമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ കാലയളവില്‍ ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളില്‍ രക്തത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന അളവിലുള്ള സൈലിറ്റോള്‍ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍.
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ശ്രീനു എസ്
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