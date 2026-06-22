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എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാം
സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോര്ട്ടിസോള് ശരീരത്തെ സമ്മര്ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കോര്ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ദീര്ഘനേരം ഉയര്ന്ന നിലയില് തുടരുമ്പോള് അത് മറ്റ് ഹോര്മോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
ഏപ്രില് 11 ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ നുപുര് പാട്ടീല് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതില് കോര്ട്ടിസോളിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു, 'കോര്ട്ടിസോള് ഒരു സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണാണ്, ഇത് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഹോര്മോണുകളായ ഉറക്ക ഹോര്മോണായ മെലറ്റോണിന്, തൈറോയ്ഡ്, വിശപ്പ്, പൂര്ണ്ണത ഹോര്മോണുകളായ ഗെര്ലിന്, ലെപ്റ്റിന്, ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇന്സുലിന് എന്നിവയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, കൂടാതെ കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കില് സംഭരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന ഹോര്മോണുകളായ പ്രോലാക്റ്റിന് പോലുള്ള മറ്റ് ഹോര്മോണുകളും.'
കോര്ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകള്:
1. കഫീന് ഒഴിവാക്കല്
2. നല്ല ഉറക്കസമയ ദിനചര്യ നിലനിര്ത്തല്
3. ഐസ് ബാത്ത്, തണുത്ത ഷവര് അല്ലെങ്കില് ഐസ് വെള്ളത്തില് മുഖം മുക്കല് തുടങ്ങിയ തണുത്ത എക്സ്പോഷര്
4. അശ്വഗന്ധ, മത്സ്യ എണ്ണ (ഒമേഗ), മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സപ്ലിമെന്റുകള് പ്രകൃതിദത്ത കോര്ട്ടിസോള് ബ്ലോക്കറുകളാണ്.
വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്ദ്ദം കോര്ട്ടിസോളിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉയര്ന്ന അളവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് വിസറല് കൊഴുപ്പിന്റെ സംഭരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകള് എന്നിവ കൂടുതലുള്ള മോശം ഭക്ഷണക്രമം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. കോര്ട്ടിസോള് വയറുവേദന വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലിയും അപര്യാപ്തമായ വ്യായാമവും പ്രശ്നം കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമാക്കുന്നു. ഇത് ശരീരഭാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും പേശികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാം
തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? രാത്രി ഈ ഭക്ഷണരീതി മതി
അടിവയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതിയാണ്. മൂന്ന് നേരവും അമിതമായി അന്നജം അകത്തേക്ക് വിടുന്ന ശീലമാണ് പൊതുവെ മലയാളികൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊണ്ണത്തടിയും കുടവയറും സാധാരണയായി മലയാളികളിൽ കാണുന്നത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റും പഞ്ചസാരയും എണ്ണയിൽ വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി രാത്രി ഒഴിവാക്കണം.
അതിരാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ചായയല്ല, ദേ ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി
മലയാളികളുടെ പൊതുവെ ഉള്ള ശീലമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ. ബെഡ് കോഫിയേക്കാൾ കേമൻ ബെഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണത്രേ..! അതായത് വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളംചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഏറെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...