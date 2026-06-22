  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. If you are not losing weight no matter what you do
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (21:15 IST)

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാം

kerala, Obesity rate, Abdominal fat,India Health
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (21:15 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (21:17 IST)
google-news
സ്‌ട്രെസ് ഹോര്‍മോണ്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ശരീരത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ദീര്‍ഘനേരം ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ അത് മറ്റ് ഹോര്‍മോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
 
ഏപ്രില്‍ 11 ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ നുപുര്‍ പാട്ടീല്‍ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതില്‍ കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു, 'കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ഒരു സ്‌ട്രെസ് ഹോര്‍മോണാണ്, ഇത് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഹോര്‍മോണുകളായ ഉറക്ക ഹോര്‍മോണായ മെലറ്റോണിന്‍, തൈറോയ്ഡ്, വിശപ്പ്, പൂര്‍ണ്ണത ഹോര്‍മോണുകളായ ഗെര്‍ലിന്‍, ലെപ്റ്റിന്‍, ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇന്‍സുലിന്‍ എന്നിവയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, കൂടാതെ കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കില്‍ സംഭരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന ഹോര്‍മോണുകളായ പ്രോലാക്റ്റിന്‍ പോലുള്ള മറ്റ് ഹോര്‍മോണുകളും.' 
 
കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകള്‍:
 
1. കഫീന്‍ ഒഴിവാക്കല്‍
 
2. നല്ല ഉറക്കസമയ ദിനചര്യ നിലനിര്‍ത്തല്‍
 
3. ഐസ് ബാത്ത്, തണുത്ത ഷവര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐസ് വെള്ളത്തില്‍ മുഖം മുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ തണുത്ത എക്‌സ്‌പോഷര്‍
 
4. അശ്വഗന്ധ, മത്സ്യ എണ്ണ (ഒമേഗ), മഗ്‌നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സപ്ലിമെന്റുകള്‍ പ്രകൃതിദത്ത കോര്‍ട്ടിസോള്‍ ബ്ലോക്കറുകളാണ്.
 
വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉയര്‍ന്ന അളവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് വിസറല്‍ കൊഴുപ്പിന്റെ സംഭരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര, സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകള്‍ എന്നിവ കൂടുതലുള്ള മോശം ഭക്ഷണക്രമം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. കോര്‍ട്ടിസോള്‍ വയറുവേദന വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലിയും അപര്യാപ്തമായ വ്യായാമവും പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കുന്നു. ഇത് ശരീരഭാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും പേശികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

താൽക്കാലിക വിസി ബിജെപിക്കാരൻ, സെനറ്റിൽ ആർഎസ്എസ് നോമിനികൾ; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ മീഡിയ വൺ

താൽക്കാലിക വിസി ബിജെപിക്കാരൻ, സെനറ്റിൽ ആർഎസ്എസ് നോമിനികൾ; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ മീഡിയ വൺഎംജി സർവകലാശാലയിൽ താൽക്കാലിക വിസിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിജെപിക്കാരനെയാണ്

'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയഎല്ലാ സർവീസിലും സൗജന്യയാത്ര ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്ത്രീകൾക്കു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ പിക്‌നിക് പോകാമെന്നുമൊക്കെ യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതാണ്

നിങ്ങളുടെ ചെവികള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ടാകാം! മിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണം ഇതാണ്

നിങ്ങളുടെ ചെവികള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ടാകാം! മിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണം ഇതാണ്ഇത് നിരുപദ്രവകരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ചെറിയ അടയാളം രക്തക്കുഴലുകളിലും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിലുമുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാം

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാംഎന്നിരുന്നാലും, കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ദീര്‍ഘനേരം ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ അത് മറ്റ് ഹോര്‍മോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? രാത്രി ഈ ഭക്ഷണരീതി മതി

തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? രാത്രി ഈ ഭക്ഷണരീതി മതിഅടിവയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതിയാണ്. മൂന്ന് നേരവും അമിതമായി അന്നജം അകത്തേക്ക് വിടുന്ന ശീലമാണ് പൊതുവെ മലയാളികൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊണ്ണത്തടിയും കുടവയറും സാധാരണയായി മലയാളികളിൽ കാണുന്നത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റും പഞ്ചസാരയും എണ്ണയിൽ വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി രാത്രി ഒഴിവാക്കണം.

അതിരാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ചായയല്ല, ദേ ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി

അതിരാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ചായയല്ല, ദേ ഇത് കുടിച്ചാൽ മതിമലയാളികളുടെ പൊതുവെ ഉള്ള ശീലമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ. ബെഡ് കോഫിയേക്കാൾ കേമൻ ബെഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണത്രേ..! അതായത് വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളംചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഏറെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

മീൻ പഴക്കംചെന്നതാണോ? വാങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

മീൻ പഴക്കംചെന്നതാണോ? വാങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകസംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പഴക്കം ചെന്ന മീനാണ് പലയിടത്തും വിൽക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മീൻ പഴക്കമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ.

വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഈ രാജ്യക്കാരാണ് മുന്നില്‍

വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഈ രാജ്യക്കാരാണ് മുന്നില്‍ലോകത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതില്‍ ആദ്യ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഫിന്‍ലാന്റാണ്. ഇവിടെത്തെ വായുവും ജലവും ശുദ്ധമാണ്.