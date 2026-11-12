ഉർവശി മദ്യപാനിയെന്നായിരുന്നു മനോജ് കെ ജയന്റെ ആരോപണം; കോടതിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
Urvashi and Manoj K Jayan
മലയാള സിനിമ ആഘോഷമാക്കിയ താരവിവാഹമായിരുന്നു മനോജ് കെ.ജയൻ, ഉർവ്വശി എന്നിവരുടെ. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമകളെല്ലാം അക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിനിമയിലെ അടുപ്പത്തിലൂടെ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായി. 2000 ത്തിലാണ് മനോജ് കെ.ജയനും ഉർവ്വശിയും വിവാഹിതരായത്. എന്നാൽ, ഈ ബന്ധം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. 2008 ൽ ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു.
നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായത്. മനോജിനും ഉർവ്വശിക്കും ഒരു മകളുണ്ട്. കുഞ്ഞാറ്റ എന്നാണ് മകളുടെ പേര്. മകളുടെ അവകാശത്തിനായി ഇരുവരും നിയമപരമായി പോരാടി. അച്ഛൻ മനോജ് കെ.ജയനൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് മകൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം 10.30 മുതൽ നാല് വരെ മകളെ ഉർവ്വശിയുടെ കൂടെ വിടണമെന്ന് അന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മനോജ് കെ.ജയൻ കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അറിയിച്ചു.
മകളെ ഉർവ്വശിക്കൊപ്പം വിടേണ്ട ദിവസം കൊച്ചിയിലെ കുടുംബ കോടതിയിൽ മനോജ് കെ.ജയൻ എത്തി. മകളെ ഉർവ്വശിക്കൊപ്പം വിടാൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ, ഉർവ്വശി എത്തിയത് മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ കുട്ടിയെ ഉർവ്വശിക്കൊപ്പം വിടാൻ താൻ തയ്യാറല്ലെന്നും മനോജ് കെ.ജയൻ നിലപാടെടുത്തു. കുടുംബ കോടതിയിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം പോകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് കുഞ്ഞാറ്റയും എഴുതി നൽകി. കോടതിയിലെത്തിയ ഉർവ്വശി പിന്നീട് തിരിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു. കോടതി വളപ്പിൽവച്ച് ഉർവ്വശിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് മനോജ് കെ.ജയൻ ഉന്നയിച്ചത്.
'കോടതി വിധി ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മകളെയും കൊണ്ട് 10.10 ന് തന്നെ കോടതിയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ, ഉർവ്വശി വന്ന കോലം മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ? പരിപൂർണമായി മദ്യപാനത്തിനു അടിമയാണ് അവർ. മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾക്കൊപ്പം മകളെ വിടാൻ പറ്റില്ല. മാനം മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. മദ്യപാനത്തിനു അടിമയാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കുഞ്ഞിനും മനസിലായിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം പോകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് കുഞ്ഞ് തന്നെ കോടതിയിൽ എഴുതികൊടുത്തിട്ടുണ്ട്,' മനോജ് കെ.ജയൻ അന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Also Read: 'നിനക്കിപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻസി വേണ്ടേ? വാശിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോ?'; ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ മുംബൈ ആരാധകർ