വെള്ളി, 1 മെയ് 2026
ഹരിദാസെ നിൻ്റെ തങ്കമണിയെ ഞാൻ കണ്ടെടാ: 33 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ, ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് മനോജ് കെ ജയൻ

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (14:44 IST)
മലയാള സിനിമയിലെ ക്ലാസിക് സിനിമകളില്‍ ഒന്നാണ് സര്‍ഗം. അതിലെ കുട്ടന്‍ തമ്പുരാനെയും തങ്കമണിയേയുമെല്ലാം ഇന്നും ഓര്‍ക്കുന്ന ആളുകള്‍ ഏറെയാണ്. മനോജ് കെ ജയന്‍, രംഭ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ വേഷങ്ങള്‍ അനശ്വരമാക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ 33 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ദുബായ് രാജ്യാന്തര എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെ ബിസിനസ് ലോഞ്ചില്‍ വെച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും കണ്ടുമുട്ടല്‍.

തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹതാരത്തെ കണ്ട സന്തോഷം സര്‍ഗത്തിലെ ഹിറ്റ് സംഭാഷണം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മനോജ് കെ ജയന്‍ പങ്കുവെച്ചത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ ഹരിദാസെ, നിന്റെ തങ്കമണിയെ ഞാന്‍ കണ്ടെടാ.. 33 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട രംഭയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടി, അവളെ കണ്ടതില്‍ വലിയ സന്തോഷം എന്നാണ് മനോജ് കെ ജയന്‍ കുറിച്ചത്.

1992ലായിരുന്നു ഹരിഹരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സര്‍ഗം റിലീസായത്. ചിത്രത്തിലെ കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം മനോജ് കെ ജയന്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.




