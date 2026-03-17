'ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'; മനോജ് കെ ജയന് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി മകൾ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (14:43 IST)
നടൻ മനോജ് കെ. ജയന് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി മകൾ കുഞ്ഞാറ്റ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം അച്ഛന് ആശംസയുമായി എത്തിയത്. എന്റെ ലോകത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു കുറിപ്പാണ് കുഞ്ഞാറ്റ
പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദയയോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടേയും മുന്നോട്ട് പോകാനും പോകുന്നിടത്തെല്ലാം എപ്പോഴും വെളിച്ചവും പോസിറ്റീവിറ്റിയും കൊണ്ടുവരാനും തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അച്ഛനാണെന്നും എല്ലാറ്റിനേക്കാളുമുപരി കാര്യങ്ങളെ ധൈര്യമായി നേരിടാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നും കുഞ്ഞാറ്റ കുറിപ്പിൽ പങ്കുവെച്ചു.
കുഞ്ഞാറ്റയുടെ വാക്കുകൾ...
എന്റെ ലോകത്തിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ.
"ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല അച്ഛൻ, എന്റെ അമ്മയുടെ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ആയ ഭർത്താവ്... ജീവിതത്തെ ഗൗരവത്തോടെയെടുക്കണ്ടിടത്ത് ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണമെന്നും ലഘുവായി എടുക്കണ്ടിടത്ത് ലഘുവായി എടുക്കണമെന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, ദയയോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടേയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിപ്പിച്ചു. പോകുന്നിടത്തെല്ലാം എപ്പോഴും വെളിച്ചവും പോസിറ്റീവിറ്റിയും കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. എല്ലാറ്റിലുമുപരി, പേടിക്കാതെ എല്ലാം ധൈര്യമായി നേരിടാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.
എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അച്ഛാ... എന്റെ കൂടെ എന്നും നിൽക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ വളർത്തിയ രീതിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തുടരാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല. എന്നെ വളർത്തി.... ആമിയെയും ചിന്നുവിനെയും സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ സമയത്തും ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. ഞാൻ അച്ഛനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല..."