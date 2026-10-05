വരുമോ മമ്മൂട്ടിയുടെ 'തുപ്പരിവാളൻ'?; കഥ പൂർത്തിയാകുന്നതായി മിഷ്കിൻ
മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്കായി മിഷ്കിൻ കഥയെഴുതുന്നു. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ആലോചനയുണ്ടെന്നും കഥ അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്നും മിഷ്കിൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
2017 ൽ മിഷ്കിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'മിഷ്കിൻ'. വിശാൽ പ്രസന്ന, വിനയ് റായ്, ആൻഡ്രിയ, അനു ഇമ്മാനുവൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നു
താൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥയെഴുതുകയാണ് ഈയിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ഒരു കഥ മനസിലുണ്ട്. അത് എഴുതാനും തുടങ്ങി. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മിഷ്കിൻ പറഞ്ഞു.
തുപ്പരിവാളനോ?
തുപ്പരിവാളന് സമാനമായ ഒരു സിനിമയാണ് മിഷ്കിൻ മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. മിഷ്കിനൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ മമ്മൂട്ടിക്കും താൽപര്യമുണ്ട്.