Mammootty: ഒരു ഒന്നൊന്നര വരവിനൊരുങ്ങി മമ്മൂട്ടി, തിരിച്ചുവരവിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം!

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (09:29 IST)
ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് സിനിമയിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് എടുത്ത മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് മലയാളികൾ. സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്യമായ എല്ലാ പരിപാടികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും മമ്മൂട്ടി കാണാനെത്തിയിരുന്നില്ല. ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപ്പോഴെന്നാണ് വിവരം.
ഇപ്പോഴിതാ മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് മനസുതുറക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പുത്രനും നടനുമായ അഷ്കർ സൗദാൻ. മമ്മൂക്ക സുഖമായി ഇരിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനം ഒരു ഗ്രാൻഡ് എൻട്രി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അഷ്കർ സൗദാൻ പറഞ്ഞു.
'അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയി ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ബെറ്റർ ആണ്. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് മമ്മൂക്കയുടെ പിറന്നാൾ ആണ്. ഒരു വരവ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അത്രമാത്രം പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അത് അതുക്കും മേലെയാകും', അഷ്കർ പറയുന്നു.
മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം, നവാഗതനായ ജിതിന് കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കളങ്കാവല് എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്. മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മോഹന്ലാല്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, ഫഹദ് ഫാസില് തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ജിതിൻ ജെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കളങ്കാവൽ' മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് ആകുമെന്നാണ് സൂചന.