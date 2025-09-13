നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 13 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:56 IST)
നടി രേവതി ശിവകുമാർ വിവാഹിതയായി. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ നടിയാണ് രേവതി. നന്ദു സുദർശൻ ആണ് രേവതിയ്ക്ക് താലി ചാർത്തിയത്. കോട്ടയം പൊൻകുന്നം ചിറക്കടവ് സ്വദേശിനിയാണ് രേവതി.
ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് ബന്ധുക്കളുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ മൂന്ന് മക്കളിൽ ഒരാളായാണ് രേവതി എത്തിയത്.
ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് റീമേക്കായ കുസേലനിലും രേവതി അഭിനയിച്ചിരുന്നു. മകന്റെ അച്ഛൻ എന്ന ചിത്രത്തിലും ശ്രീനിവാസന്റെ മകളായി രേവതി എത്തിയിരുന്നു. ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി, വള്ളീം തെറ്റി പുള്ളീം തെറ്റി, മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ എന്നിവയാണ് രേവതിയുടെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ.