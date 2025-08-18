World Photography Day: ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം – ക്യാമറയുടെ മാജിക് ലഭിച്ച ദിവസം

അഭിറാം മനോഹർ|
World Photography Day Aug 19
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങള് അത് വ്യക്തിപരമാവാം സ്ഥലങ്ങളോ സമയങ്ങളോ ആകാം ഒരു നിമിഷം അത് നിശ്ചലമാക്കി വെയ്ക്കുകയും ഭാവിയില് അത് വീണ്ടും കാണാന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മനുഷ്യര്ക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരെയും ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു. 1839 ഓഗസ്റ്റ് 19നാണ് അതൊരു സ്വപ്നമല്ലെന്നും യാഥാര്ഥ്യമാക്കാന് പറ്റുമെന്നും ലോകത്തിന് ബോധ്യമായത്. അതിന് കാരണമായത് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രഫിക് ഉപകരണമായ ഡാഗുറോട്ടൈപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു. ആ കണ്ടുപിടുത്തം പിന്നീട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി. നാം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയില് ഫോട്ടോഗ്രഫി മാറുമ്പോള് ക്യാമറയുടെ ആദ്യരൂപത്തെ ഓര്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമാണ് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനമായി ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് വെറും ക്യാമറയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തോട് ബഹുമാനം രേഖപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിനും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിനും നല്കിയ വലിയ സംഭാവനകളെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കാനുമാണ്. ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും, പ്രകൃതിയുടെ അതുല്യ സൗന്ദര്യം വരച്ചുകാട്ടുന്നതിലും, വ്യക്തിപരമായ ഓര്മ്മകള് നിലനിര്ത്തുന്നതിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പങ്ക് അതുല്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, വാര്ത്താ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രങ്ങളും സമൂഹത്തില് മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ശക്തമായ മാധ്യമങ്ങളാണ്.
ഡിജിറ്റല് കാലഘട്ടത്തില് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടുതല് ജനാധിപത്യവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇന്നെല്ലാവര്ക്കും സ്വന്തം മൊബൈല് ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്താനും ലോകത്തോട് പങ്കുവെക്കാനും കഴിയും. സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ വ്യാപനത്തോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങള് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപാധിയായി മാറി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുതല് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള് വരെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകള് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന ശക്തമായ തെളിവുകളായി മാറുന്നു.